Mediterrane Gnocchi-Pfanne mit Feta: One-Pot-Gericht zum Verlieben

Pfannengerichte sind eine tolle Sache: Man kann meist alles in nur einer Pfanne zubereiten, und leicht gezaubert sind sie ebenfalls. Wir träumen heute schon einmal vom nächsten Sommerurlaub und entrinnen mit dieser mediterranen Gnocchi-Pfanne für ein paar Momente dem trüben Winterwetter da draußen. Isst du mit?

Cremige mediterrane Gnocchi-Pfanne: Urlaub zum Essen

Hach, das Wetter könnte ruhig besser sein! Der Winter will mal wieder nicht so richtig in die Gänge kommen, und der Mix aus Schnee und Regen lässt alles andere als gute Stimmung aufkommen. Was tun? Wie wäre es, wenn du dich einfach schon mal auf den Sommer einstimmst und eine mediterrane Gnocchi-Pfanne kochst? Die lockt mit simplen Zutaten und ist geschmacklich trotzdem nicht langweilig.

Wir bereiten die mediterrane Gnocchi-Pfanne mit fruchtigen Tomaten und süßer Paprika zu, verfeinern sie mit Basilikum und krönen sie vor dem Servieren mit Fetakrümeln, die wir darüber streuen. Da kommt doch schon beim Lesen gute Laune auf, oder? Aber noch etwas anderes meldet sich: unser Appetit, denn das Wasser läuft uns ebenfalls bereits im Mund zusammen. Daher legen wir sofort los!

Wie gut, dass für die Zubereitung der mediterranen Gnocchi-Pfanne nicht mehr als eine halbe Stunde nötig ist. Das heißt, unseren Hunger können wir schnell stillen. Wir waschen, putzen und schneiden Gemüse, hacken Kräuter und zerbröseln Feta. Nachdem wir Paprika, Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne angebraten haben, gießen wir stückige Tomaten aus der Dose dazu und rühren etwas Sahne ein. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer, dann darf die Soße einige Minuten vor sich hin köcheln, bevor die Gnocchi und der Basilikum dazu kommen. Nach weiteren drei Minuten ist’s geschafft. Vor dem Servieren nur noch den Käse drüber streuen, dann darf gegessen werden.

Tipp: Ist dir die Soße zu dickflüssig, gieße noch einen Schluck Wasser dazu.

