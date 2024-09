Mediterrane Hackbällchen in Tomatensoße: Familienessen für den Feierabend

Hackbällchen schmecken einfach immer gut. Wir haben dem Klassiker aber ein kleines Upgrade in Form einer mediterranen Note verpasst und servieren mediterrane Hackbällchen in Tomatensoße.

So lecker sind mediterrane Hackbällchen in Tomatensoße

Du hast zufällig noch Zucchini und Tomaten übrig? Ein Stück Parmesan schlummert ebenfalls in der hinteren Ecke deines Kühlschranks? Damit steht fest, was es als nächstes bei dir gibt: mediterrane Hackbällchen in Tomatensoße. Diese übrigen Zutaten kannst du wunderbar in unserem Gericht verarbeiten. Zusätzlich benötigst du noch Hackfleisch, Sahne, Paprika, etwas Basilikum, Petersilie und Eier. Gewürze wie Salz und Pfeffer, getrockneten Oregano und Paprikapulver hast du bestimmt bereits zu Hause. Und auch Olivenöl, Knoblauch und Tomatenmark befinden sich mit Sicherheit in deinem Vorratsschrank.

Bereite zunächst die Hackbällchen zu. Vermenge dafür das Hack mit den Eiern, Salz, Pfeffer, geriebenen Parmesan, Paniermehl, gehackter Petersilie, getrocknetem Oregano und klein gehacktem Knoblauch. Knete die Zutaten mit den Händen gut durch und forme dann daraus kleine Bällchen. Die brätst du anschließend in einer Pfanne mit heißem Öl rundherum goldbraun an und nimm sie danach aus der Pfanne.

Wasche die Tomaten, die Zucchini und die Paprika. Teile die Kirschtomaten in zwei Hälften, schneide die Zucchini und die Paprika in Stücke. Die Zwiebel schneidest du ebenfalls klein. Brate sie in Öl glasig an und füge Tomatenmark hinzu. Brate das Gemüse sowie Oregano und Paprikapulver auch mit an und lösche mit der Sahne ab. Die Soße muss nun etwa fünf Minuten köcheln. Zum Schluss kommen die Hackbällchen wieder in die Soße zum Warmwerden. Streue etwas frisches Basilikum darüber und serviere die mediterranen Hackbällchen in Tomatensoße mit Reis oder Nudeln.

Hackbällchen machen glücklich und müssen dabei nicht immer nur aus Hackfleisch allein bestehen. Probiere auch mal unsere Zucchini-Hackbällchen oder die Bulgur-Hackbällchen. Auch eine Tomatensuppe mit Hackbällchen als Einlage schmeckt der ganzen Familie.