Hole dir mit dieser mediterranen Kartoffelpfanne Urlaub auf den Teller

Wenn der nächste Urlaub noch in weiter Ferne liegt, dann holen wir uns mit Gerichten wie dieser mediterranen Kartoffelpfanne ein bisschen Ferienstimmung in die eigenen vier Wände. Schon beim Kochen kann man sich ans Mittelmeer träumen, und beim Essen ist man dort dann zumindest gedanklich komplett angekommen. Hach, kulinarische Reisen können so schön – und vor allem lecker – sein.

So kochst du eine mediterrane Kartoffelpfanne

Wir kochen die mediterrane Kartoffelpfanne nicht nur mit Erdäpfeln, sondern auch mit ganz viel Gemüse. Entschieden haben wir uns für Zucchini, Paprika und Aubergine, außerdem Tomaten aus der Dose. Sie dienen zugleich als leichte Soße für die mediterrane Kartoffelpfanne. Wir geben zudem schwarze Oliven dazu und verfeinern das Gericht mit getrockneten italienischen Kräutern.

Zunächst bereiten wir das Gemüse vor, putzen, waschen oder schälen es und schneiden alles klein. Dann geht’s auch schon an den Herd: Zuerst wandern die Kartoffeln in die Pfanne und werden angebraten. Anschließend kommen Zwiebel, Knoblauch und ein Klecks Tomatenmark dazu, danach auch das restliche Gemüse.

Gut zu wissen: Kartoffeln gehören zur deutschen Küche einfach dazu. Grund genug für uns, uns die Knollen einmal genauer anzuschauen. Was macht eigentlich festkochende Kartoffeln aus, und welche Kartoffeln eignen sich am besten für Kartoffelpüree? Wir verraten es dir in unserem Leckerwissen.

Nachdem alles ein wenig angebraten wurde, gießen wir die Tomaten aus der Dose mit in die Pfanne und würzen die Zutaten mit den getrockneten Kräutern, Salz und Pfeffer. Nun muss die mediterrane Kartoffelpfanne etwa eine Viertelstunde vor sich hin köcheln, bis die Kartoffeln weich sind.

Jetzt können wir sie sofort servieren oder nach Belieben noch ein wenig Feta oder Mozzarella unterheben.

Hole dir auch mit unserem mediterranen Ofengemüse, einer mediterranen Nudelpfanne oder diesem mediterranen Gemüseeintopf Urlaubsflair nach Hause. Und dann heißt es: ab in den Süden und guten Appetit!