Schnell, einfach, lecker: mediterrane Nudelpfanne

Die mediterrane Küche ist bekannt für ihre frischen Zutaten und das Spiel mit verschiedenen Aromen. Oliven, Feta und Mozzarella sind Grundbestandteile dieser kulinarischen Welt. Und spielen auch in dem Rezept für eine mediterrane Nudelpfanne eine große Rolle.

Mediterrane Nudelpfanne: sorgt für Urlaubsgefühle

Die mediterrane Nudelpfanne mit Oliven, Feta und geriebenem Mozzarella ist das perfekte Gericht, wenn du Lust auf eine schnelle und zugleich vollmundige Mahlzeit hast. Die Nudeln in Kombination mit Tomaten, Oliven und cremigem Käse bringen ein Stück mediterranes Flair in deine Küche. Schon beim ersten Bissen träumst du dich in eine gemütliche Taverne in Italien.

Wie bei den meisten Rezepten kannst du auch die mediterrane Nudelpfanne an deinen Geschmack anpassen. Schaue einfach in deinen Kühlschrank, was du gerade vorrätig hast und passe die Zutaten dementsprechend an. Neben Tomaten und Oliven passen auch Paprika und Zucchini hervorragend in das Pfannengericht.

Die Sorte der Pasta ist für die Zubereitung egal. Nimm auch hier die Nudelsorte, die du am liebsten isst, und koche sie nach Packungsanweisung. Während die Nudeln al dente kochen, brätst du Zwiebeln, Knoblauch und Tomatenmark in einer Pfanne mit Öl an. Danach kommen Tomaten, Gemüsebrühe und Kräuter mit hinein. Fülle Nudeln und Soße in eine ofenfeste Form oder Pfanne und streue Oliven, Feta und den Mozzarella darüber.

Zum Schluss wird die Form in den Ofen geschoben und die mediterrane Nudelpfanne noch einige Minuten gegrillt.

Die mediterrane Nudelpfanne mit Oliven, Feta und geriebenem Mozzarella ist ein unkompliziertes Gericht, das sich perfekt für jeden Anlass eignet. Es ist schnell zubereitet, vielseitig und bringt dir den Geschmack des Mittelmeers direkt auf den Teller.

