Mediterrane Polenta-Scheiben: Urlaubsgefühle direkt aus der Pfanne

Manchmal reicht eine kleine Duftnote oder ein einzelner Bissen, um sich an den vergangenen Urlaub zurückzuerinnern. Warme Sonnenstrahlen auf der Haut, herrlich duftende Kräuter, laue Abende auf einer Terrasse am Meer. Hol dir genau diese Gefühle in deine Küche mit köstlichen mediterranen Polenta-Scheiben.

Mediterrane Polenta-Scheiben als perfekte Zubereitung in jeder Situation

Polenta selbst sollte dich eigentlich schon an den letzten Sommerurlaub erinnern. Es ist ein klassisches Gericht der norditalienischen Küche, das sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet – und die zeigt sich auch in diesem Rezept.

Dieses Gericht ist unkompliziert und perfekt, wenn du nicht viel Zeit in der Küche verbringen möchtest. Die mediterranen Polenta-Scheiben kannst du direkt frisch aus der Pfanne genießen, auf einem würzigen Salat platzieren oder aber auch einpacken und als mediterranen Snack für zwischendurch vernaschen!

Bereite zuerst die Zutaten vor, die kleingeschnitten werden müssen. Lass die Tomaten und Oliven abtropfen, schneide sie zurecht und hacke das Basilikum grob. Schäle und hacke den Knoblauch sowie die Zwiebeln klein. Bereite die Polenta mit ausreichend Wasser zu und brate währenddessen auch die Knoblauchzehen und Zwiebeln an.

Sobald die Polenta-Masse fertig ist, musst du sie gut mit den vorbereiteten Zutaten vermengen und kannst sie gegebenenfalls noch einmal mit Salz und Pfeffer würzen. Verteile sie gleichmäßig auf einem, mit Backpapier ausgelegten Backblech und lass sie gut auskühlen. Schneide sie anschließend in gleich große Scheiben und brate diese in einer Pfanne 🛒 von beiden Seiten goldbraun. Lass sie dir schmecken!

Mediterrane Polenta-Scheiben Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g getrocknete Tomaten in Öl

50 g Oliven schwarz

30 g frisches Basilikum

3 Knoblauchzehen

2 rote Zwiebeln

600 ml Wasser

200 g Polenta

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Rosmarin getrocknet

1 TL Thymian getrocknet

etwas neutrales Pflanzenöl zum Anbraten Zubereitung Gieße die Tomaten und Oliven ab. Wasche das Basilikum. Schneide die Tomaten in Streifen, die Oliven in Ringe und das Basilikum in grobe Stücke.

Schäle die Knoblauchzehen und Zwiebeln. Hacke beides fein.

Bringe 600 ml Wasser zum Kochen und gib die Polenta unter ständigem Rühren hinein. Lass es für etwa 5-7 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln und würze es mit Salz, Pfeffer, Rosmarin und Thymian.

Schwitze währenddessen die Zwiebeln und Knoblauchzehen an, bis sie glasig sind. Stelle sie anschließend zur Seite.

Nimm die Polenta nach der Garzeit vom Herd. Vermenge Tomaten, Oliven, Basilikum, Knoblauch und Zwiebeln darin. Schmecke die Masse ggf. noch einmal mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile die Polenta etwa 2 cm dick auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech und lass sie abkühlen.

Schneide sie, sobald sie kalt ist, in ca. 6 cm große Quadrate. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Schnitten von beiden Seiten goldbraun knusprig.

