Mediterrane Reispfanne mit Zucchini und Feta: perfekt für die leckere Resteküche

Wenn es ein Gericht gibt, das unkompliziert ist und wirklich immer gelingt, dann ist es wohl diese leckere mediterrane Reispanne mit Zucchini und Feta. Sie vereint den Geschmack von mediterranen Zutaten, macht satt und ist in unter einer halben Stunde auf dem Tisch. Ach ja, und perfekt für die Zero Waste Küche ist sie auch. Denn sie eignet sich super für die Resteverwertung.

Mediterrane Reispfanne mit Zucchini und Feta

Manchmal bleiben von einem Kochabend oder dem Wocheneinkauf ein paar Zutaten im Kühlschrank zurück. Bevor sie im Biomüll landen, ist unsere mediterrane Reispfanne mit Zucchini und Feta ideal, um sie zu verarbeiten.

Hast du zum Beispiel Reis vom Vortag über, dann heißt das Zauberwort Reispfanne. Hast du auch noch eine Zucchini rumliegen, schreit es ebenfalls nach Reispfanne. Das Spiel kann nun ewig so weitergeführt werden. Aber dann würde uns der Magen vor Hunger schon in den Kniekehlen hängen und deshalb fangen wir besser an zu kochen.

Für die mediterrane Reispfanne schnappst du dir Zucchini, Kirchtomaten, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Wasche das Gemüse, schneide die Zucchini in Würfel und viertel die Tomaten. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke sie.

Danach kochst du den Reis nach Packungsangabe. Die Besonderheit: Er wird direkt in der Brühe gegart, so bekommt er mehr Aroma. Nimmst du für das Gericht Reis vom Vortag, dann erwärme in kurz in der Brühe. Er sollte aber nicht kochen, damit er nicht matschig wird. Wenn du die Brühe später abgießt, fange 150 Milliliter davon auf. Die werden später noch gebraucht.

Die Zucchiniwürfel brätst du in einer Pfanne mit Olivenöl kurz an und fügst dann zum Dünsten die Zwiebel und den Knoblauch hinzu. Jetzt kommen schon das Tomatenmark sowie Paprikapulver, Oregano und Thymian dazu. Verrühre alles gut und lösche mit der aufgefangenen Brühe ab. Gib noch den Reis, die Tomaten und klein geschnittenen Feta dazu, rühre gut um und warte, bis der Feta beginnt, zu schmelzen. Dann würzt du mit Salz und Pfeffer und kannst dir dein schnelles Mittag- oder Abendessen schmecken lassen.

Übrigens: Die mediterrane Reispfanne mit Zucchini und Feta ist extrem wandelbar. Hast du eine Zutat nicht zu Hause, kannst du sie einfach mit anderen ersetzen und ihr so immer wieder ganz neue Geschmacknuancen verpassen. Soll die mediterrane Note bleiben, passen zum Beispiel auch Paprika, Aubergine, Mozzarella oder Basilikum. Pilze, Oliven oder Bohnen kannst du ebenfalls mit dazugeben.

Nicht nur unsere Reispfanne mit Zucchini und Feta eignet sich als optimales Gericht, um Reste zu verbrauchen. Bei Leckerschmecker gibt es noch mehr. Wie wäre es mit Nudeln statt mit Reis? Dann ist diese mediterrane Nudelpfanne genau richtig. Diese orientalische Auberginenpfanne macht Appetit auf mehr, ebenso wie diese Kartoffel-Leberkäse-Pfanne.