Diese mediterrane Zucchinipfanne schmeckt nach Urlaub!

Gemüsepfannen haben oftmals einen etwas ambivalenten Ruf. Viele schwören darauf, schließlich ist es eine Möglichkeit, Gemüsereste zu verarbeiten, geht schnell und spart Abwasch. Für andere ist es der Inbegriff der faulen Küche. Böse Zungen behaupten sogar, sie schmecke immer gleich. Aber was ist falsch daran, beim Kochen mal faul zu sein? Es müssen nicht immer ein Mehrgangmenü sein oder ausgefallene Geschmackskomponenten. Manchmal ist es einfach eine mediterrane Zucchinipfanne und alle sind glücklich. Und satt. Hier ist das Rezept.

Mediterrane Zucchinipfanne mit Oliven

Kopfkino an: Du sitzt auf deiner Terrasse, deinem Balkon oder am geöffneten Fenster. Eine sanfte Brise weht dir um die Nase. Sie riecht wunderbar, nach Sommer und etwas anderem, etwas Würzigem. Du schließt kurz die Augen und lässt dich ganz auf den Moment ein, auf die letzten Sonnenstrahlen des Abends, die dir das Gesicht wärmen. Als du sie wieder öffnest, steht ein dampfender Teller mediterrane Zucchinipfanne vor dir. Du kannst es kaum abwarten, endlich die erste Gabel davon zu genießen.

Diese Vorstellung kann so einfach Realität werden. Alles, was du dafür brauchst, sind Zucchini, Paprika, Tomaten, Oliven und Gewürze. Und natürlich ordentlich Olivenöl, denn ohne schmeckt alles nur halb so gut. Das Gute an Gemüsepfannen wie dieser mediterranen Zucchinipfanne ist, dass ihre Zubereitung blitzschnell geht. Man kann sie auch als „One-Pot-Gericht“ bezeichnen, denn all ihre Zutaten kommen zusammen in eine Pfanne und werden dort gemeinsam gegart. Dadurch haben die einzelnen Aromen von Gemüse, Kräutern und Öl Zeit, sich gut kennenzulernen und miteinander zu verschmelzen.

Wie du vielleicht anhand dieser poetischen Beschreibungen lesen kannst: Ich habe Hunger. Zeit, sich kurz in die Küche zu stellen und eine mediterrane Zucchinipfanne zuzubereiten. Ich mag am liebsten einfach frisches Brot dazu. Aber auch Reis oder Couscous machen sich wirklich gut. Probiere das Rezept doch einfach selbst aus und schaue, was deine Lieblingskombi ist!

