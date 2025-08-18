Diese mediterrane Zucchinipfanne schmeckt nach Urlaub

Gemüsepfannen haben oftmals einen etwas ambivalenten Ruf. Viele schwören darauf, schließlich ist es eine Möglichkeit, Gemüsereste zu verarbeiten, geht schnell und spart Abwasch. Für andere ist es der Inbegriff der faulen Küche. Böse Zungen behaupten sogar, sie schmecke immer gleich. Aber was ist falsch daran, beim Kochen mal faul zu sein? Es müssen nicht immer ein Mehrgangmenü sein oder ausgefallene Geschmackskomponenten. Manchmal ist es einfach eine mediterrane Zucchinipfanne und alle sind glücklich. Und satt. Hier ist das Rezept.

Mediterrane Zucchinipfanne mit Oliven

Kopfkino an: Du sitzt auf deiner Terrasse, deinem Balkon oder am geöffneten Fenster. Eine sanfte Brise weht dir um die Nase. Sie riecht wunderbar, nach Sommer und etwas anderem, etwas Würzigem. Du schließt kurz die Augen und lässt dich ganz auf den Moment ein, auf die letzten Sonnenstrahlen des Abends, die dir das Gesicht wärmen. Als du sie wieder öffnest, steht ein dampfender Teller mediterrane Zucchinipfanne vor dir. Du kannst es kaum abwarten, endlich die erste Gabel davon zu genießen.

Diese Vorstellung kann so einfach Realität werden. Alles, was du dafür brauchst, sind Zucchini, Paprika, Tomaten, Oliven und Gewürze. Und natürlich ordentlich Olivenöl, denn ohne schmeckt alles nur halb so gut. Das Gute an Gemüsepfannen wie dieser mediterranen Zucchinipfanne ist, dass ihre Zubereitung blitzschnell geht. Man kann sie auch als „One-Pot-Gericht“ bezeichnen, denn all ihre Zutaten kommen zusammen in eine Pfanne und werden dort gemeinsam gegart. Dadurch haben die einzelnen Aromen von Gemüse, Kräutern und Öl Zeit, sich gut kennenzulernen und miteinander zu verschmelzen.

Wie du vielleicht anhand dieser poetischen Beschreibungen lesen kannst: Ich habe Hunger. Zeit, sich kurz in die Küche zu stellen und eine mediterrane Zucchinipfanne zuzubereiten. Ich mag am liebsten einfach frisches Brot dazu. Aber auch Reis oder Couscous machen sich wirklich gut. Probiere das Rezept doch einfach selbst aus und schaue, was deine Lieblingskombi ist!

Pfannengerichte sollten viel mehr in den Fokus rücken, finden wir. Besonders nach langen Arbeitstagen sind sie eine perfekte Möglichkeit, schnell und lecker zu kochen, ohne danach lange abwaschen zu müssen. Koche auch mal unsere Cowboypfanne mit Kartoffeln und Hackfleisch oder eine knackig-frische Schupfnudelpfanne mit Zuckerschoten. Mehr Kick gewünscht? Dann ist die Indische Kartoffel-Blumenkohl-Pfanne genau das Richtige!

Mediterrane Zucchinipfanne Nele 4.28 ( 44 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Zucchini

1 gelbe Paprika

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

1 Dose Tomaten stückig

60 g Oliven gemischt

einige Zweige Thymian

einige Zweige Oregano

1 Zweig Rosmarin

1/2 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer

1 Spritzer Balsamico

etwas Petersilie Zubereitung Wasche Zucchini und Paprika. Schneide die Zucchini in Halbkreise und die Paprika in kleine Würfel. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze das Olivenöl in einer tiefen Pfanne 🛒 und brate das Gemüse bis auf den Knoblauch darin scharf an.

Reduziere die Temperatur und gib den Knoblauch hinzu. Brate ihn etwa 1 Minute lang mit an.

Gib die Dose Tomaten, die Oliven, Thymian, Rosmarin und Oregano sowie die Chiliflocken hinzu und würze mit Salz und Pfeffer. Lass die Pfanne garen, bis die Zucchini weich sind.

Schmecke mit Salz und Pfeffer sowie einem Schuss Balsamico-Essig ab. Garniere die Pfanne mit etwas gehackter Petersilie.

