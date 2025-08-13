Mediterraner Brotauflauf mit Zucchini und Feta: Rezept mit Urlaubsflair

So schnell und einfach kann Kochen sein: Bei uns gibt es heute einen mediterranen Brotauflauf. Der benötigt nur zehn Minuten Aufmerksamkeit, danach verschwindet er bereits im Ofen. Und wenn er wieder herauskommt, dann bringt er nicht nur jede Menge Genuss, sondern auch eine ganze Ladung Urlaubsgefühle mit auf den Tisch.

Rezept für mediterranen Brotauflauf mit Fernwehgarantie

Um den mediterranen Brotauflauf zuzubereiten, brauchst du nur eine Handvoll Zutaten. Dazu zählen jede Menge frisches Gemüse, Knoblauch und Oliven, Feta, getrocknete Kräuter und Ciabatta-Brot. Beim Gemüse haben wir uns für fruchtige Tomaten, Paprika und Zucchini entschieden. Dir steht es aber, wie so oft, frei, auch andere Sorten zu verwenden. Das ist ja das Schöne an einem Auflauf: Im Prinzip kann alles in der Form landen, was das Gemüsefach im Kühlschrank gerade so hergibt.

Deine Arbeit beschränkt sich, wie bereits erwähnt, auf gerade einmal zehn Minuten. In dieser Zeit wäschst und schneidest du das Gemüse, schälst den Knoblauch und schneidest ihn in Scheiben, zerkleinerst das Brot und zerkrümelst den Feta. Alle Zutaten landen gemeinsam in einer Auflaufform. Diese sollte groß genug sein, dass du die Zutaten darin noch gut vermengen kannst.

Gieße etwas Olivenöl darüber, streue die getrockneten Kräuter darüber und würze alles mit Salz und Pfeffer. Nun vermischst du alles gut miteinander und schiebst die Auflaufform in den Ofen. Während der mediterrane Brotauflauf in der Röhre brutzelt, hast du Zeit, den Tisch zu decken und dich schon einmal auf das Essen zu freuen. Hier ist Vorfreude mal nicht die schönste Freude, denn das Verputzen des leckeren Ofengerichts weckt mindestens genauso viele Glücksgefühle.

Koche dich in den Urlaub und probiere unbedingt auch unser mediterranes Ofengemüse oder unseren mediterranen Gemüseauflauf aus! Unsere mediterrane Gemüsepfanne weckt ebenfalls Fernweh. Schon gemerkt? Alle Rezepte kommen ganz ohne Fleisch aus und schmecken trotzdem ganz fantastisch. Guten Appetit!