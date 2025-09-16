Mediterraner Gemüseauflauf mit Zucchini, Kartoffeln und Mozzarella

Was wir an Aufläufen so lieben? Man kann super Reste darin verwerten. Ganz egal, welches Gemüse beispielsweise noch im Kühlschrank liegt und auf seine Verwendung wartet, so gut wie alle Sorten schmecken toll in einem Auflauf. Außerdem ist die Zubereitung so wunderbar einfach: Man muss lediglich das Gemüse waschen, putzen und klein schneiden sowie eine Soße anrühren. Unser mediterraner Gemüseauflauf ist das beste Beispiel, wie unkompliziert Kochen ist. Keine Erfahrung in der Küche? Kein Problem, den bekommst du trotzdem gebacken!

Rezept für einen leckeren mediterranen Gemüseauflauf

Für unseren mediterranen Gemüseauflauf stehen Kartoffeln, Zucchini, Möhren, Brokkoli und Paprika auf der Einkaufsliste. Die Soße ist eine cremige Béchamel, die wir mit Kräutern, Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Krönung bildet milder Mozzarella. Diesen schneiden wir in Scheiben und legen ihn aufs Gemüse, bevor es in den Ofen wandert.

Bis es so weit ist, stehen aber noch einige kleine Aufgaben an: Zuerst musst du die Kartoffeln schälen, klein schneiden und ist gesalzenem Wasser vorkochen. Derweil bleibt Zeit für das restliche Gemüse: Es muss gewaschen, geputzt und ebenfalls klein geschnitten werden. Zwiebel und Knoblauch werden anschließend in Butter angebraten, bevor Mehl eingerührt und Milch und Sahne aufgegossen werden. Die Soße köcheln wenige Minuten vor sich hin, bis sie andickt. Dann wird sie abgeschmeckt.

Nach einer Viertelstunde können die Kartoffeln abgegossen werden. Zusammen mit dem anderen Gemüse wandern sie in eine Auflaufform. Die Soße kommt darüber, und dann findet auch der Mozzarella seinen Platz. Jetzt übernimmt der Ofen. Dieser Duft, der schon nach wenigen Minuten die Küche erfüllt und so verlockend ist, dass die Mitessenden sich von ganz allein am Esstisch einfinden. Guten Appetit!

Noch mehr mediterranes Flair zieht dank unseres mediterranen Ofengemüses durch deine Wohnung. Diese mediterrane Gemüsepfanne und diese mediterrane Zucchinipfanne schmecken ebenfalls nach Urlaub am Mittelmeer. Da muss man ja fast gar nicht mehr verreisen!