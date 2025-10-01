So gut schmeckt ein mediterraner Kartoffelauflauf mit Mozzarella

Was machen unseren Kartoffelauflauf zu einem mediterranen Kartoffelauflauf? Zum Beispiel fruchtige Tomatenstücke, würzige Oliven und aromatische italienische Kräuter. Dazu kommt zartschmelzender Mozzarella, der die Zutaten in der Form mit einer goldbraunen Kruste überzieht. Na, wer hat Hunger?

Rezept für einen mediterranen Kartoffelauflauf: zum Verlieben lecker

Wir bereiten unseren mediterranen Kartoffelauflauf noch mit Brokkoli zu. Wir können ihn uns aber ebenso gut mit Zucchini oder Aubergine vorstellen. Wie immer gilt: Verarbeite, was der Kühlschrank oder Vorratsschrank so hergeben, denn viele Gemüsesorten schmecken in diesem Gericht. Wichtig: Wir kochen die Kartoffeln schon mal zehn Minuten vor, damit der Auflauf später nicht so lange in den Ofen muss. Nach nicht einmal einer halben Stunde kannst du ihn so schon wieder aus der Röhre holen.

Bis es aber so weit ist, musst du noch den Brokkoli waschen und in Röschen teilen. Wirf den Stiel aber nicht weg. Leider wird der viel zu häufig entsorgt, dabei kann man diesen genauso gut essen. Schneide einfach die holzigen Stellen ab und den Rest klein und gib ihn mit in die Auflaufform. Darin landen auch die Kartoffeln und Zwiebeln und Knoblauch, die zu zuerst angebraten und dann mit gehackten Tomaten aus der Dose sowie Kräutern und Gewürzen vermengt hast. Jetzt gießt du noch eine leichte Joghurtsoße darüber und verteilst in Scheiben geschnittenen Mozzarella auf dem Auflauf.

Während der mediterrane Kartoffelauflauf nun im Ofen brutzelt, kannst du dir schon einmal die vielen anderen Ofengerichte mit der Deutschen liebster Knolle ansehen. Wir denken da an den Kartoffelpüree-Auflauf mit Hackfleisch und Mozzarella oder den indischen Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße. Unser Carbonara-Kartoffelauflauf mit Parmesan und Speck ist von einem italienischen Klassiker inspiriert. Lecker sind sie alle, versprochen!

