Zu Ostern gibt es dieses Jahr mediterranes Lamm-Ragout

Manchmal gibt es nichts Schöneres, als schnell mit dem Kochen fertig zu sein und einfach zu genießen. Es gibt aber auch Tage, da ist genau das Gegenteil der Fall: Da freuen wir uns, wenn wir mit richtig viel Zeit und Muße den Kochlöffel schwingen dürfen. Ostern ist dafür genau der richtige Anlass. Und da zu Ostern klassisch Lamm gegessen wird, bereiten wir heute mit viel Gusto und guter Laune ein mediterranes Lamm-Ragout zu.

Wie Sonne auf dem Teller: mediterranes Lamm-Ragout

Lamm spielt in der deutschen Küche eine eher kleine Rolle. Dabei ist das Fleisch schön zart, würzig und eignet sich perfekt zum Schmoren von geschmacksintensiven Eintopfgerichten. In der südlicheren Küche rund um das Mittelmeer jedoch spielt das Fleisch in einer anderen Liga. Dort kommt es häufig zum Einsatz. Wir orientieren uns daher an den Aromen der Mittelmeerküche und kochen ein mediterranes Lamm-Ragout.

Für ein saftig-aromatisches, mediterranes Lamm-Ragout solltest du am besten zur Lammschulter greifen. Diese ist trotz des jungen Alters des Tiers schon ganz gut durchwachsen. Dadurch wird es beim Schmoren herrlich zart und nimmt die Aromen des restlichen Eintopfs auf. Dabei handelt es sich übrigens um Rotwein, Rosmarin, Knoblauch und Tomaten. Für Tiefe sorgt Röstgemüse aus Sellerie, Möhren und Zwiebeln.

Doch damit ist noch nicht alles getan. Das mediterrane Lamm-Ragout lebt außerdem von weißen Bohnen, die gegen Ende der Schmorzeit zugegeben werden. Hier ist es dir überlassen, ob du Bohnen aus der Dose verwendest oder sie selbst über Nacht einweichst und vorkochst. Sie verleihen dem Eintopf eine Extraportion Proteine und eine lecker sämige Textur.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Besondere Beilagen brauchst du übrigens nicht. Eine Scheibe frisches Baguette oder Ciabatta reichen vollkommen aus. Hauptsache, du kannst damit die restliche Soße vom Teller stippen. Soll es doch ein wenig reichhaltiger sein, schmecken knusprige Polenta-Würfel oder sogar frische Nudeln unheimlich gut.

Mediterranes Lamm-Ragout Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Lammschulter geputzt

2 Zwiebeln

2 Möhren

3 Knoblauchzehen

2 Stangen Sellerie

Olivenöl

2 Zweige Rosmarin

1 TL Paprikapulver edelsüß

4 Zweige Thymian

150 ml Rotwein

1 Dose stückige Tomaten 400 g

300 ml Fleischbrühe

Salz und Pfeffer

1 Dose weiße Bohnen 400 g Zubereitung Schneide die Lammschulter in mundgerechte Würfel. Schäle Zwiebeln, Möhren und Knoblauch und schneide alles sowie den Sellerie klein.

Erhitze das Olivenöl in einem großen Schmortopf 🛒 und brate das Lammfleisch portionsweise rundum kräftig an. Nimm es heraus und stelle es beiseite.

Gib das geschnittene Gemüse in den Topf und brate es bei mittlerer Hitze an, bis es leicht Farbe annimmt. Röste dann Knoblauch, Rosmarin, Paprikapulver und Thymian kurz mit.

Lösch mit Rotwein ab und lass ihn etwas einkochen. Gieße nun die Tomaten und Brühe an und lege das angebratene Fleisch zurück in den Topf. Würze mit Salz, und Pfeffer.

Decke den Topf ab und lasse das Ragout bei niedriger Hitze 1,5 bis 2 Stunden schmoren, bis das Fleisch zart ist.

Spüle die weißen Bohnen ab und rühre sie in den letzten 10 Minuten der Garzeit unter das Ragout.

Schmecke das Ragout ab und serviere es mit Brot oder Polenta.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.