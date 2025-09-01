Mediterranes Ofengemüse: So einfach kann Kochen sein

Dieses Rezept ist ein kleiner Wandlungskünstler: Unser mediterranes Ofengemüse kannst du nämlich sowohl als Hauptspeise als auch als Beilage futtern. Und das macht es so herrlich unkompliziert. Du hast viele Gäste und möchtest ihnen Fleisch oder Fisch servieren? Wunderbar, das Gemüse aus dem Ofen ist die ideale Beilage. Oder ist dir nach einem Veggie-Schmaus ohne viel Aufwand? Auch dann darf es gern dieses Gericht sein.

Mediterranes Ofengemüse: lecker als Beilage oder Hauptgericht

Möchtest du das mediterrane Ofengemüse als Hauptgericht essen, empfehlen wir, dazu noch einen frischen Dip anzurühren. Vermische beispielsweise einfach etwas Joghurt mit Zitronensaft, Kräutern und Salz und Pfeffer. Aber auch viele andere Soßen schmecken wunderbar dazu.

Aber bevor es so weit ist, musst du das mediterrane Ofengemüse natürlich erst einmal vorbereiten. Das ist glücklicherweise total unkompliziert und dauert auch nicht lang. Im Prinzip besteht die einzige Aufgabe, die du hast, aus Waschen beziehungsweise Putzen und Zerkleinern. Du kannst die Kartoffeln übrigens mit Schale verarbeiten, solltest diese aber vorher gut reinigen. Möchtest du sie lieber entfernen, dann schäle die Knollen. Wasche außerdem die Paprika, Tomaten und Zucchini und schneide alle Zutaten klein.

Die Champignons reinigst du am besten mit einem Küchentuch oder einer weichen Pilzbürste. Auf keinen Fall solltest du die Pilze waschen. Dadurch saugen sie sich nur mit Wasser voll, verlieren an Aroma und an Elastizität. Das Ergebnis: wabbelige Pilze, die nach nichts mehr schmecken.

Hast du das gesamte Gemüse und die Pilze vorbereitet, vermengst du die Zutaten mit Knoblauchöl, Salz und Pfeffer. Danach verteilst du alles auf einem Blech, das du zuvor mit Backpapier ausgelegt hast, und schiebst dieses für 20 Minuten in den Ofen. So leicht kann’s gehen!

Mit Gemüse aus dem Backofen geht’s weiter: Auch unsere Feta-Kartoffeln mit Ofengemüse werden in der Röhre zubereitet, ebenso wie dieses Ofengemüse mit zartem Hähnchen und Kräuterbutter und dieses Ofengemüse mit Halloumi. Welches wird dein Favorit?