Mediterranes Olivenbrot: Backe dir Mittelmeerfeeling ganz leicht selbst

Schütte die getrockneten Tomaten und Oliven ab. Schneide beides in kleine Stücke. Röste die Walnüsse ohne Öl in einer Pfanne an und hacke sie ebenfalls klein. Zupfe Rosmarin vom Stängel und zerkleinere ihn grob. Zupfe das Basilikum in grobe Stücke. Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.