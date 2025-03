Mediterranes Rührei: Energiekick für den Start in den Tag

Wenn es nach mir ginge, könnte ich sofort meine Tasche packen und in den Urlaub fahren. Der lange und vor allem dunkle Winter hat eindeutig seine Spuren hinterlassen. Leider ist noch längst kein Urlaub in Sicht und so muss man sich eben anders behelfen. Mit gutem Essen, das nach Ferien, Sonne und Sommer schmeckt zum Beispiel. Da kommt dieses mediterrane Rührei doch gerade zur richtigen Zeit.

Mediterranes Rührei bringt Urlaubsstimmung auf den Teller

Mit diesem Rezept für mediterranes Rührei kannst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Du genießt ein sättigendes Frühstück, das dir ausreichend Energie für den Tag liefert, und stillst zugleich dein Fernweh. Denn es schmeckt wunderbar leicht und dank getrockneter Tomaten, Feta und Oliven nach einem Besuch am Mittelmeer. Klingt das nicht toll? Dann hol gleich die Pfanne aus dem Schrank, es gibt Rührei!

Für ein Rührei mit mediterraner Komponente brauchst du nur fünf Zutaten plus Gewürze und Öl. Getrocknete Tomaten bringen ein fruchtiges Aroma in das Gericht, während der Feta für eine angenehmen Würze sorgt. Schneide zuerst die eingelegten Tomaten in kleine Stücke, die Oliven ebenfalls in Stücke und zerbrösele den Feta grob. Die Petersilie hackst du klein. Dann brätst du die Tomaten und Oliven in einer Pfanne 🛒 mit Olivenöl kurz an. So entfalten sie ihr Aroma besonders gut. Nimm sie danach aber wieder heraus und stelle sie beiseite.

Nun verrührst du das Ei mit schwarzem Pfeffer und Chiliflocken, gibst es in die heiße Pfanne und lässt es bei mittlerer Temperatur unter gelegentlichem Umrühren stocken, bis es die perfekte Konsistenz hat. Streue die Tomaten, die Oliven und den Feta darüber und serviere das Frühstück mit der gehackten Petersilie. Wenn du magst, schmeckt frisches Brot besonders gut dazu.

Darf es gern noch ein Nachschlag sein? Auch ein griechisches Feta-Omelett ist wie ein kleiner Kurzurlaub. Dieses Frühlingszwiebel-Omelett bringt Frische auf deinen Frühstücksteller und möchtest du dir am Morgen etwas Besonderes gönnen, dann probier auch mal dieses Rezept für Trüffel-Rührei.