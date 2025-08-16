Meloncello: fruchtiger Likör aus Melone

Der Besuch auf dem Wochenmarkt ist eine feste Größe in meinem Terminkalender. Zumindest im Sommer gehe ich regelmäßig auf dem Markt einkaufen. Beim letzten Mal entdeckte ich an einem Stand mit italienischen Spezialitäten einen leicht orangefarbenen Likör, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog: ein Meloncello. Den mach ich selber, dachte ich mir. Gesagt, getan, so einfach lässt sich ein cremiger Meloncello zubereiten.

Meloncello: perfekt zum Genießen oder Verschenken

Was wären italienische Genussmomente ohne den wohl berühmtesten Likör des Landes, dem Limoncello? Weit weniger bekannt, aber mindestens genauso lecker ist ein Meloncello. Der Likör begeistert aus einer Mischung süßer und fruchtiger Aromen, gepaart mit einer cremigen Konsistenz. Basis dafür ist eine Cantaloupemelone.

Die wird zunächst geschält, von den Kernen befreit und dann in Stücke geschnitten. Die pürierst du gründlich durch, füllst sie in ein verschließbares Gefäß und übergießt alles mit Wodka. Stelle die Mischung für rund sieben Tage zum Ziehen an einen dunklen, kühlen Ort und schüttle sie täglich einmal. Hier wird deine Geduld auf die Probe gestellt, aber es lohnt sich. Je länger die Melone zieht, desto intensiver wird später der Geschmack des Meloncellos.

Nach der Ziehzeit kochst du aus Wasser und Zucker einen Sirup und lässt ihn abkühlen. Dann filterst du die Melonen-Wodka-Mischung durch ein Passiertuch und fängst die Flüssigkeit auf. Die mischst du nun mit dem Sirup und der Kondensmilch. Vermische alles gut und fülle den fertigen Likör mit einem Trichter in eine sterile Flasche. Verschließe sie gut und bewahre sie im Kühlschrank auf. Dort hält er sich mehrere Wochen.

Genieße ihn eisgekühlt pur oder als Topping über ein Vanilleeis. Auch zum Mixen von Cocktails kannst du den Likör, der auch ein tolles DIY-Geschenk aus der eigenen Küche ist, verwenden.

Liköre selber machen ist viel einfacher als gedacht. Möchtest du es ausprobieren, dann findest du bei Leckerschmecker auch die Rezepte für einen süßen Franzbrötchenlikör, einem selbst gemachten Eierlikör oder einem Erdbeerlikör.

Meloncello Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Ziehzeit 7 Tage d Gesamtzeit 7 Tage d 30 Minuten Min. Portionen 1 Flasche Kochutensilien 1 verschließbare Flasche, 1 Liter

online, zum Beispiel hier 🛒 1 Passiertuch Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Cantaloupemelone

250 ml Wodka

150 g Zucker

150 ml Wasser

200 ml gezuckerte Kondensmilch Zubereitung Halbiere die Melone, entferne Kerne und die Schale. Schneide das Fruchtfleisch in Würfel und püriere es anschließend sehr fein.

Gib das Püree in ein großes, sauberes Glas oder eine Flasche und gieße den Alkohol darüber. Verschließe das Gefäß luftdicht.

Stelle die Mischung 5–7 Tage kühl und dunkel, schüttele sie täglich einmal.

Bereite nach der Ziehzeit einen Sirup aus Zucker und Wasser zu und lass ihn vollständig abkühlen.

Passiere das eingelegte Melonenmus durch ein Passiertuch und fange die Flüssigkeit in einem separaten Gefäß auf.

Vermische den gefilterten Alkohol mit dem Sirup und der Kondensmilch und verrühre alle Zutaten gründlich miteinander.

Fülle den Meloncello mit einem Trichter in eine saubere, sterile Flasche. Lagere ihn im Kühlschrank.

