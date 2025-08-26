Sicher hast du sie bereits irgendwo bunt aufgereiht in einem Schaufenster oder auf einem Markt gesehen: filigran zubereitete Macarons – ein französisches Gebäck aus Baisermasse mit Mandeln. Was man den kleinen Naschereien allerdings nicht ansieht, ist, dass man gar nicht viel braucht, um sie selbst zu machen. Wir empfehlen allerdings etwas Geduld, Sorgfalt und – in diesem Fall – unbedingt eine ruhige Hand.

So backst du süße Melonen-Macarons

Wem auch immer du mit den Melonen-Macarons eine besondere Freude bereiten willst: Der Plan kann nur gelingen. Niemand wird dem Anblick und der süßen Versuchung der cremigen Happen widerstehen – aber warum sollte man auch? Auch wenn ein Macaron mit einem Happs verschlungen werden kann, solltest du dir Zeit für den Genuss der Kunstwerke nehmen. Es lohnt sich!

