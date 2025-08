Metrowiec: ein süßer Ausflug in die polnische Backkunst

Du liebst Kuchen und Gebäck? Dann wird dich Metrowiec begeistern! Dieser traditionelle polnische Kuchen kombiniert zarten Biskuitteig mit einer reichhaltigen Puddingcreme und einem Schokoguss. Die Zubereitung erfordert etwas Geduld, aber das Ergebnis entschädigt das allemal. Hier kommt das Rezept.

Rezept für Metrowiec: Back dir ein Stück Polen

Metrowiec gehört zu den Klassikern der polnischen Konditorkunst. Sein Name leitet sich von seinem Aussehen ab. Der Meterkuchen, wie er im Deutschen heißt, ist ein sehr langer Kuchen. Damit er sich Metrowiec nennen darf, muss er mindestens einen Meter betragen.

Die Grundlage bilden zwei unterschiedlich gefärbte Kuchen, die wir einzeln in Kastenformen backen. Nach dem Abkühlen schneiden wir die Kuchen in Scheiben und setzen sie abwechselnd zu einer langen Torte zusammen. Zwischen die einzelnen Stücke geben wir etwas Buttercreme, die wir danach noch über den gesamten Kuchen verteilen. Zum Schluss gießen wir noch etwas Schokoglasur darüber. Wie das genau aussehen soll, kannst du dir im Video noch einmal in Ruhe anschauen.

Unser Metrowiec ist im Ganzen rund 65 Zentimeter lang. Er hält sich also nicht so ganz an seinen Namen. Das stört uns aber nicht weiter, denn er schmeckt trotzdem einfach himmlisch lecker und die ganze Familie bekommt ein Stück ab.

Metrowiec schmeckt am besten, wenn er über Nacht im Kühlschrank durchzieht. In Polen serviert man ihn gerne zu besonderen Anlässen. Der Kuchen symbolisiert Gastfreundschaft und die Bereitschaft, Zeit und Mühe für die Liebsten zu investieren.

Metrowiec – polnischer Meterkuchen Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (30 × 10 cm, online z.B. hier 🛒 2 Kastenformen Zutaten 1x 2x 3x Für den Kakao-Biskuit: 220 g Weizenmehl Type 405

25–30 g Kakaopulver 3 EL

1,5 gestrichene TL Backpulver 6 g

130 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier Größe M

81 ml Pflanzenöl 9 EL

90 ml Wasser 9 EL Für den Vanille-Biskuit: 240 g Weizenmehl Type 405

1 Pck. Bourbon-Vanillezucker 8 g

1,5 gestrichene TL Backpulver 6 g

120 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier Größe M

72 ml Pflanzenöl 8 EL

80 ml Wasser 8 EL Für die Puddingcreme: 1 l Milch

200 g Zucker

1 Pck. Bourbon-Vanillezucker 8 g

5 Eigelbe

160 g Weizenmehl Type 405

300 g Butter zimmerwarm Für den Schokoguss: 150 g Schlagsahne 30 % Fett

150 g Zartbitterschokolade oder Kuvertüre Zubereitung Starte mit dem Kakao-Biskuit. Mische Mehl, Kakao, Backpulver in einer Schüssel.

Schlage Zucker, Salz und Eier 5–10 Minuten schaumig. Rühre Öl und Wasser langsam ein.

Hebe die Mehlmischung unter.

Fülle den Teig in eine gefettete und bemehlte Kastenform und backe ihn 35-40 Minuten bei 175 °C (Ober-/Unterhitze).

Stelle den hellen Teig genauso her und backe ihn in einer zweiten Kastenform für 35-40 Minuten bei 175 °C (Ober-/Unterhitze).

Lass die Kuchen danach auskühlen und stürze sie aus der Form.

Erhitze für die Puddingcreme 500 ml Milch mit dem Zucker und Vanillezucker.

Rühre die restlichen 500 ml Milch mit den Eigelben und dem Mehl glatt. Rühre die Mischung in die kochende Milch und rühre sie, bis sie eindickt.

Lass die Creme abkühlen, stelle sie aber nicht in den Kühlschrank.

Schlage die Butter schaumig und arbeite sie löffelweise in den abgekühlten Pudding ein. Stelle die Creme beiseite.

Schneide beide Kuchen in 1,5-2 cm dicke Scheiben. Setze abwechselnd helle und dunkle Scheiben hintereinander. Bestreiche sie vorher auf einer Seite mit etwas Puddingcreme.

Ist der Kuchen zusammengesetzt, verteile die restliche Creme außen herum. Stelle den Kuchen danach für 4 Stunden in den Kühlschrank.

Erhitze die Sahne für die Glasur und rühre die Schokolade ein, bis ein glatter Guss entsteht.

Überziehe den Metrowiec mit der Schokoglasur und stelle ihn erneut für 2 Stunden in den Kühlschrank.

Schneide den Kuchen vor dem Servieren schräg an. Notizen Alternativ kannst du für die Puddingcreme auch 3 Päckchen (je 35–40 g) Vanillepuddingpulver statt Mehl und Eigelb verwenden.

Der Kuchen hat eine Länge von ca. 65 cm.

