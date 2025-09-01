Unser Mexicana-Salat mit Quinoa ist der neue Star am Salathimmel

Der Winter hat uns noch fest im Griff. Zeit für farbenfrohe Gerichte, die gute Laune machen. Ein frischer, bunter Genuss für jede Gelegenheit ist der vegane Mexicana-Salat mit Quinoa. Er steckt voller Geschmack und Nährstoffe und lässt sich schnell und einfach zubereiten. Lass ihn dir schmecken!

Rezept für veganen Mexicana-Salat mit Quinoa

Die mexikanische Küche ist bekannt für ihre Vielfalt, Farbenpracht und intensiven Aromen. Chilis, Koriander, Limette und Tomaten stehen oft im Mittelpunkt und verleihen den Gerichten ihre unverwechselbare Note. Der vegane Mexicana-Salat mit Quinoa greift diese Traditionen auf und verbindet sie mit der modernen, gesunden Küche.

Quinoa stammt ursprünglich aus den Andenregionen Südamerikas und ist seit Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel der indigenen Bevölkerung. Es ist nicht nur glutenfrei, sondern auch reich an Eiweiß, Ballaststoffen und wichtigen Mineralstoffen wie Magnesium und Eisen. In Kombination mit den restlichen Zutaten entsteht ein Salat, der vor gesunden Inhaltsstoffen nur so strotzt.

Frischer Koriander verleiht dem Gericht den typischen mexikanischen Touch, Zitronensaft rundet das Ganze ab, indem er die Aromen verbindet und eine angenehme Frische hinzufügt. Für die perfekte Würze sorgen Salz und Pfeffer und weitere Gewürze deiner Wahl. Sehr gut passen beispielsweise Kreuzkümmel, Chili und geräuchertes Paprikapulver.

Wie die meisten Gerichte lässt sich auch der vegane Mexicana-Salat mit Quinoa leicht an deinen Geschmack anpassen. Du kannst Zutaten weglassen oder hinzufügen, wie es dir gefällt. Durch seine Vielseitigkeit eignet er sich nicht nur für den Alltag, sondern auch für besondere Anlässe.

Der Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren und der Rote-Bete-Süßkartoffel-Salat sind ebenfalls ideale Begleiter für kalte Wintertage. Lecker und nährstoffreich ist auch der Kartoffel-Rote-Bete-Salat mit Meerrettichdressing.

Mexicana-Salat mit Quinoa Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 60 g Quinoa

120 g Mais aus der Dose

120 g Kidneybohnen aus der Dose

3 Frühlingszwiebeln

1 kleine Knoblauchzehe

1 grüne Chilischote

10-15 Kirschtomaten

1 Handvoll Koriander

1 Avocado

1 Zitrone

Salz und Pfeffer

Kreuzkümmel optional, online z.B. hier 🛒

Chili optional

geräuchertes Paprikapulver optional Zubereitung Koche die Quinoa nach Packungsanweisung.

Gieße den Mais und die Kidneybohnen ab.

Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in dünnen Scheiben.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Entkerne die Chilischote und schneide sie in Scheiben.

Wasche die Tomaten und viertele sie anschließend. Wasche den Koriander und hacke ihn.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schneide sie in Würfel. Presse Zitrone aus.

Vermische alle Zutaten in einer Schüssel miteinander. Gieße den Zitronensaft darüber und würze den Mexicana-Salat mit Quinoa nach deinem Geschmack.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.