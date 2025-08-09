Fluffiges Hefegebäck mit knuspriger Kruste: so lecker sind mexikanische Conchas

Hefeteig ist wunderbar anpassungsfähig. Du kannst ihn süß zubereiten oder salzig, mit Gewürzen oder ohne, als Pizza belegen oder als Brot oder Brötchen pur essen. So gut wie jede Kultur hat ihre eigenen Hefegebäcke, tief verankert in ihrer Tradition. Wir zeigen dir heute, wie du mexikanische Conchas selber machen kannst, eine der beliebtesten Backwaren des Landes.

Mexikanische Conchas sind der perfekte süße Snack zwischendurch

Die gute Nachricht vorweg: So raffiniert mexikanische Conchas auch aussehen, so einfach ist der Teig hergestellt. Die schlechte Nachricht: Wie jeder Hefeteig braucht auch dieser etwas Zeit, zu gehen. Der Zeitaufwand lohnt sich aber, denn du wirst mit einem fluffig-leichten und doch knusprigem Ergebnis belohnt!

Concha ist ein spanisches Wort und bedeutet „Muschel“. Diesen ungewöhnlichen Namen hat das Gebäck aus einem einfachen Grund: Die kleinen Brote sehen aus wie Muscheln. Traditionell werden die Hefeteigstücke mit einem Mürbeteig belegt, der aus Fett, Zucker und Mehl besteht. Der Teig wird dann lang eingeschnitten. Im Gegensatz zu dem aufgehenden Hefeteig dehnt sich Mürbeteig beim Backen nicht aus, sondern bleibt fest. Wenn die mexikanischen Conchas im Ofen also aufgehen, reißt die Hülle ein, wodurch sich das typische Muschelmuster ergibt.

Mexikanische Conchas werden in ihrem Heimatland zu jeder Tages- und Nachtzeit gegessen, als Snack zwischendurch oder als süße Beilage. Zum Frühstück schmecken sie hervorragend mit einem streichfähigen Käse. Eine in Mexiko beliebte Variante ist es, die Haut von gekochter Milch als Brotaufstrich zu verwenden. Besonders lecker sind sie in mexikanische heiße Schokolade getaucht. Iss die Conchas am besten lauwarm direkt nach dem Backen, so sind sie fluffig und am leckersten!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Fast jedes Land hat seine eigenen traditionellen Hefeteig-Gebäcke. Wir bei Leckerschmecker haben schon einige davon ausprobiert. In Südkorea werden aus Hefeteig zum Beispiel Hotteok hergestellt, süß gefüllte Pfannkuchen. Auf Mallorca lebende Menschen bereiten daraus gerne in Fett ausgebackene Teigschnecken, die Ensaimadas, zu. Diesen beliebten deftigen Snack aus Ungarn kennst du bestimmt vom Weihnachtmarkt: Langos mit Knoblauchcreme und Käse. Begib dich mit uns auf eine kulinarische Reise durch die Welt des Hefegebäcks!