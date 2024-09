Migas: ein spanischer Klassiker aus Brot und Chorizo

Migas, ein traditionelles spanisches Gericht aus gerösteten Brotkrumen, wirkt wie eine Mahlzeit aus längst vergangener Zeit. Wer durch Zentralspanien reist, macht eine optische Reise durchs Mittelalter. Malerische Burgen, vollständig erhaltene Stadtmauern und römische Aquädukte sehen aus, als wären sie gestern noch in Betrieb gewesen. Unser Rezept hätte Don Quijote und Sancho Panza sicher geschmeckt.

Migas: schmeckt seit Jahrhunderten

Migas bedeutet übersetzt so viel wie Brotkrümel, eine passende Beschreibung. Das Gericht besteht aus altbackenem Brot vom Vortag, das in einer Pfanne mit Chorizo, Knoblauch und Paprikapulver gebraten wird. Manchmal werden auch ein Spiegelei und ein paar Weintrauben dazu serviert. Das Rezept ist uralt und geht vermutlich bis ins frühe Mittelalter zurück. Es wurde von armen Bauern und Hirten zubereitet und ist das wohl „ur-spanische“ Gericht, das wir kennen. Denn nichts geht in der spanischen Küche ohne Olivenöl, Knoblauch und dem heiß geliebten Paprikapulver.

Doch der heimliche Star der Migas ist wohl Chorizo. Die spanische Wurst enthält ebenfalls viel Paprika und Knoblauch, was ihr einen kräftigen, pikanten Geschmack und eine feurige Farbe verleiht. Insgesamt brauchst du für die Zubereitung deiner Migas also nicht viel, und das Ergebnis duftet, ist wunderbar herzhaft und sättigt schon seit Jahrhunderten. Vertraue auf die lange Erfolgsgeschichte dieses Gerichts, das heute in keinem klassischen Restaurant in Spanien mehr fehlen darf.

Praktischerweise ist dieser geschichtsträchtige Klassiker nicht nur mit wenigen Zutaten zubereitet, sondern sehr einfach gemacht. Die Verwendung von trockenem Brot zeigt die bescheidene Herkunft der Migas und ist auch heute noch sehr nützlich, denn wegschmeißen wollen wir nichts. Mit unserem Rezept kochst du ohne viel Aufwand, Zeit oder Geld ein Stück Geschichte nach, das wunderbar in deinen Alltag passt.

Probiere dich mit uns durch die spanische Küche! Ein weiterer Klassiker ist Pisto, die spanische Gemüsepfanne. Herrlich frisch und ganz vegetarisch. An heißen Tagen essen die Spanier sehr gern eine schnelle Gemüsesuppe namens Salmorejo, die du nicht einmal kochen musst. Und diese knusprigen Patatas Bravas kennst du sicher aus der Tapas-Bar!