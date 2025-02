Mikado-Stäbe backen: Knusperstangen für die Karnevalsparty

Bald schon beherrschen wieder die Narren das Land: Am 27. Februar feiern viele Deutsche die Weiberfastnacht, und an den darauffolgenden Tagen sind bestimmte Teile Deutschlands im Ausnahmezustand. Karneval hat eine lange Tradition und lockt auch Neugierige aus dem Ausland an. Wenn auch du zu den Feierwütigen gehörst und eine Party mit deinen Lieben organisierst, serviere nicht nur Berliner beziehungsweise Krapfen, sondern auch diese süßen Mikado-Stäbe.

Süße Mikado-Stäbe: leckerer Snack zum Wegknuspern

Mit Essen spielt man nicht? Mag schon sein, aber diese Mikado-Stäbe laden irgendwie dazu ein, eine witzige und vor allem leckere Runde des beliebten Spiels auszuprobieren. Und selbstverständlich sind die Mikado-Stäbe nicht nur für Fasching und Karneval eine hübsche Idee. Auch zu anderen Gelegenheiten kannst du sie servieren.

Wie wäre es beim nächsten (Kinder-)Geburtstag? Sicherlich freuen sich auch deine Kollegen, wenn du sie mit dem süßen Snack überrascht. Die Knusperstangen kann man super teilen, außerdem sehen sie zauberhaft aus. Wenn es draußen wärmer wird, kann man die Mikado-Stäbe übrigens auch für ein Picknick im Grünen einpacken.

Wir verzieren sie mit dunkler Schokolade und Zuckerperlen. Aber du kannst sie auch mit weißer Schoki, zerkrümelten Cornflakes, Kokosflocken, gehackten Pistazien und vielen anderen Backzutaten verschönern. Unser Rezept reicht für etwa 20 Stangen. Möchtest du mehrere Menschen damit glücklich machen, verdoppele einfach die Menge.

Etwas Geduld muss man für die Zubereitung allerdings mitbringen, weil der Teig etwa zwei Stunden lang kalt gestellt werden muss, bevor man ihn weiterverarbeiten kann. Legt man ihn in den Froster und nicht in den Kühlschrank, verkürzt sich die Wartezeit aber ein wenig. Danach wird er ausgerollt und in dünne Streifen geschnitten. Diese backen ungefähr zehn Minuten im Ofen, bis sie hell gebräunt sind. Danach müssen wir kurz abkühlen und dann dürfen sie nach Lust und Laune verziert werden.

