Das süße Rezept für kalte Tage: Milchnudeln mit Pflaumenkompott

Bist du bereit für ein Rezept, das nach Kindheit schmeckt, aber trotzdem ein modernes Upgrade hat? Diese Milchnudeln mit Pflaumenkompott bringen die perfekte Mischung aus Wohlfühlklassiker und ausgefallenen Gewürzen auf deinen Teller. Schnell gemacht, herrlich cremig und mit einer subtilen Kokos- und Kardamom-Note ein absolutes Highlight.

Rezept für Milchnudeln mit Pflaumenkompott: cremig, fruchtig, wärmend

Dieses Gericht hat einfach alles: Es ist schnell zubereitet, schmeckt gleichzeitig vertraut und doch spannend, und es lässt dir so viel Spielraum für deine eigenen Ideen. Durch die cremige Kokosmilch bekommen die sonst eher unscheinbaren Milchnudeln ihren „Wow-Faktor“, und das Pflaumenkompott mit Orangensaft und Kardamom liefert die fruchtige Frische, die das Gericht abrundet. Am besten probierst du einfach mal deine persönliche Lieblings-Variation aus – denn genau das macht diese Milchnudeln so besonders: Sie sind niemals langweilig, sondern immer ein bisschen anders, aber immer genial!

Mehr Würze gefällig? Gib deinem Kokosmilch-Sud eine Prise Zimt oder frisch geriebene Muskatnuss. Für etwas Abgefahrenes kannst du auch eine Messerspitze gemahlenen Ingwer oder einen kleinen Schuss Zitronenabrieb hinzufügen.

Beim Kompott kannst du natürlich auch jederzeit variieren. Keine Pflaumen da? Kein Problem! Äpfel, Heidelbeeren, Kirschen oder sogar Mangostücke funktionieren super in diesem Kompott.

Natürlich geht auch noch was beim Topping. Getoastete Kokosraspeln, gehackte Mandeln oder sogar ein paar gehackte Pistazien wären genial!

Wir bei Leckerschmecker sind echte Süßmäuler. Mit einem Dinkelgrießbrei wie von Oma, diesem Milchreis mit Eierlikör oder Milchnudeln mit Kirschkompott kann man uns immer eine Freude machen.

Milchnudeln mit Pflaumenkompott Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Milchnudeln: 400 ml Kokosmilch online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 EL Agavendicksaft

1 Prise Salz

125 g Nudeln Muschelnudeln Für das Pflaumenkompott: 300 g Pflaumen

1 TL brauner Zucker

50 ml Orangensaft

1 Prise Kardamom Zubereitung Erhitze die Kokosmilch in einem Topf, gib eine Prise Salz und den Agavendicksaft hinzu. Füge die Nudeln hinzu und lass sie auf niedriger Hitze köcheln, bis die Nudeln schön weich sind und die Kokosmilch zu einer cremigen Konsistenz reduziert ist. Rühre dabei regelmäßig, damit nichts anbrennt. Entkerne die Pflaumen und schneide sie in kleine Stücke. Gib die Pflaumen zusammen mit Zucker, Orangensaft und einer Prise Kardamom in einen Topf. Koche alles bei mittlerer Hitze, bis ein dickflüssiges Kompott entsteht (ca. 10 Minuten). Serviere die cremigen Milchnudeln zusammen mit dem warmen Pflaumenkompott.

