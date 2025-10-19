Diese Brownies sind supersaftig

Milchreis war eines meiner Lieblingsgerichte als Kind. Egal, ob klassisch mit Apfelmus, Kirschen oder einfach nur mit Zimt und Zucker. Und Brownies gehören bis heute zu meinen absoluten Lieblingsgebäcken. In diesem Rezept vereinen wir die beiden miteinander und zaubern köstliche Milchreis-Brownies.

Milchreis-Brownies: saftiger Schokotraum zum Verlieben

Ich bin ehrlich: Vermutlich wäre ich ohne das Internet niemals auf die Idee gekommen, Milchreis in Brownies zu verarbeiten. Oder ganz generell aus Milchreis irgendetwas zu backen. Für mich galt bisher immer nur: Milchreis kochen, mit den entsprechenden Toppings versehen und dann genießen.

Doch in Form von Milchreis-Brownies bekommt er noch einmal ganz andere Dimensionen. An erster Stelle bringt er das Wichtigste hinein, was Brownies benötigen: Er sorgt dafür, dass die kleinen Schokokuchen besonders saftig werden und bleiben.

Außerdem bringt er neben seiner Textur zusätzlich auch weitere Geschmacksnoten hinein. Je nachdem natürlich, wie du ihn vorher gekocht hast. In diesem Rezept verfeinern wir ihn zunächst ganz klassisch mit etwas Zimt und Vanilleextrakt.

Für eine zusätzlich Schokonote lassen wir noch etwas Zartbitterschokolade in ihm schmelzen. Besonders spannend wird das Ganze für mich aber dadurch, dass wir ein wenig Instant-Espressopulver im Milchreis auflösen. So erhalten die Milchreis-Brownies am Ende eine dezente, aber unverkennbare Kaffeenote, die einfach zum Verlieben ist. Backe dir diese kleinen, schokoladigen Glücksmomente gleich selbst!

Bei Leckerschmecker wirst du jeden Tag mit köstlichen Ideen für deine Kochkünste versorgt.

Milchreis-Brownies Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 ml Vollmilch

100 g Milchreis

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Zimt

60 g Zucker

1 Prise Salz

120 g Zartbitterschokolade

80 g Butter etwas mehr für die Form

1 TL Instant-Espressopulver

3 Eier Größe M

100 g brauner Zucker

2 EL Backkakao

40 g Mehl

1 TL Backpulver Zubehör (z.b. online hier 🛒 verfügbar) Brownie-Backform Zubereitung Koche zuerst den Milchreis. Gib Milch, Milchreis, Vanilleextrakt, Zimt, Zucker und eine Prise Salz in einen Topf. Bringe die Mischung unter Rühren einmal zum Aufkochen und lass es dann bei niedriger Hitze etwa 25 Minuten köcheln, bis der Milchreis cremig ist. Rühre gelegentlich um, damit nichts ansetzt. Brich die Schokolade in kleine Stücke. Vermenge Butter, Schokolade und Espressopulver anschließend mit dem heißen Milchreis und verrühre die Mischung, bis alles gleichmäßig verteilt ist. Lass es für 10 Minuten abkühlen, Heize den Ofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vor. Schlage in einer Schüssel die Eier mit dem braunen Zucker 3-4 Minuten cremig. Hebe die Eiermasse vorsichtig unter den Milchreis. Vermische Backkakao, Mehl und Backpulver in einer kleinen Schüssel. Rühre die Mischung kurz, aber gründlich zum Milchreis. Fette eine Brownieform mit etwas Butter ein und verteile den Teig gleichmäßig in der Form. Backe die Brownies etwa 45 Minuten, bis sie fest, aber noch leicht feucht sind. Lass sie vor dem Zurechtschneiden vollständig auskühlen. Notizen Die Brownies strahlen bereits Gemütlichkeit aus. Dann muss auch deine Wohnung hübsch hergerichtet sein. Bei Geniale Tricks erfährst du alles, was du darüber wissen musst, zum Beispiel für herbstliche Girlanden zum selber basteln!

