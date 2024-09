Milchsuppe mit Quinoa: ein Wohlfühlgericht für deinen Herbstnachmittag

Wenn du an Milchsuppe denkst, kommen dir vielleicht Kindheitserinnerungen in den Sinn. Sie kam als dampfender Teller auf den Tisch, serviert von Oma oder Mama, wenn es draußen kälter wird. Die klassische Milchsuppe hat viele von uns durch kalte Tage begleitet. Meistens handelte es sich dabei um eine leckere Süßspeise, doch es gibt auch herzhafte, wärmende Varianten. Unsere Milchsuppe mit Quinoa ist besonders sättigend und gesund.

Milchsuppe mit Quinoa: nicht nur gesund, vor allem lecker!

Milchsuppen sind ein einfaches, nahrhaftes und kostengünstiges Gericht und haben deshalb eine lange Tradition. In den ländlichen Regionen Europas waren Milchsuppen besonders beliebt, weil Milch fast immer verfügbar war und man sie leicht mit Brot, Getreide oder Gemüse ergänzen konnte. Ihre einfache Zubereitung machte sie in der bäuerlichen Küche zu einem Klassiker. Ob süß oder herzhaft – Milchsuppen wärmten den Magen und spendeten Energie. Damals wie heute.

Besonders in Deutschland sind herzhafte Milchsuppen bekannt, die oft mit Kartoffeln, Nudeln oder Brotstücken zubereitet werden. Heute bringen wir den Klassiker wieder auf den Tisch, aber mit einem modernen Twist: Wir bereiten unsere Milchsuppe mit Quinoa zu – eine vielseitige, gesunde und sättigende Alternative.

Quinoa hat in den letzten Jahren einen regelrechten Siegeszug in unsere Küchen angetreten – und das aus gutem Grund. Ursprünglich aus den Anden stammend, wurde Quinoa von den Inka als „Mutter aller Körner“ verehrt. Botanisch gesehen gehört Quinoa zwar nicht zu den Getreiden, hat aber ähnliche Verwendungsmöglichkeiten. Besonders geschätzt wird Quinoa wegen seiner Nährstoffdichte: Es ist reich an hochwertigem pflanzlichen Eiweiß und enthält alle neun essenziellen Aminosäuren. Dazu kommen Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Zink sowie ein hoher Gehalt an Ballaststoffen. Und als wären das nicht genug Gründe für eine leckere Milchsuppe mit Quinoa, ist das Pseudogetreide auch noch glutenfrei und somit für viele Menschen mit Zöliakie eine tolles Lebensmittel.

Gesund geht es hier auch weiter: Wie wäre es mit einer Hirsesuppe mit Speck? Ein weiteres gesundes Pseudogetreide, das dir schmecken wird. Auch diese leichte Fenchelcremesuppe schmeckt wunderbar. Und wenn es weniger leicht sein darf, dann freu dich auf eine herrliche Parmesansuppe.