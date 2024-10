Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform: perfekt für Gäste

Mein absoluter Lieblingskuchen ist vermutlich Apfelkuchen in jeglicher Form. Schon als Kind war ich verrückt nach der Kombination aus knusprigem Teig und süß-säuerlichen Äpfeln. Ob als Strudel oder gedeckt, mit Streuseln oder ohne: Apfelkuchen gehen einfach immer. Wenn du das genauso siehst, habe ich einen Tipp für dich: Backe doch mal Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform!

Rezept für Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform

Wie ein runder Kuchen machen auch diese Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform zwölf hungrige Naschkatzen satt. Jede bekommt ihr eigenes Küchlein, das mit einem knusprigen Mürbeteig, einer süßen Fruchtfüllung und Streuseln verführt. Alle Komponenten sind genauso unkompliziert gemacht wie bei einem „normalen“ Apfelkuchen, nur dass sie eben in der Mini-Form gebacken werden. Und das geht so:

Beginne mit dem Teig und verknete alle Zutaten glatt miteinander. Gib zunächst nur wenig Wasser dazu und gieße lieber noch etwas nach, falls der Teig zu trocken und krümelig sein sollte. Ist er geschmeidig, kannst du ihn in Folie wickeln und erst einmal in den Kühlschrank legen. Du brauchst ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Als Nächstes ist die fruchtige Füllung für die Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform an der Reihe. Dafür schälst du die Äpfel, entkernst sie und schneidest sie in Würfel. Sie werden in einem Topf oder einer Pfanne in etwas Butter angeschwitzt. Nach ein paar Minuten kommen Rosinen, Nüsse und etwas Zimt dazu. Brate alles zusammen so lange weiter, bis die Äpfel weich sind.

Zurück zum Teig: Rolle ihn aus und stich zwölf runde Kreise aus. Diese legst du in die Mulden einer Muffinform, die du zuvor eingefettet und mit Zimt-Zucker bestreut hast. Auf dem Teig nimmt die Apfelfüllung Platz. Jetzt musst du nur noch fix Streusel kneten und diese auf den Äpfeln verteilen, dann können die Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform in den Ofen.

