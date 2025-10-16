Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform: perfekt für Gäste

Mein absoluter Lieblingskuchen ist vermutlich Apfelkuchen in jeglicher Form. Schon als Kind war ich verrückt nach der Kombination aus knusprigem Teig und süß-säuerlichen Äpfeln. Ob als Strudel oder gedeckt, mit Streuseln oder ohne: Apfelkuchen gehen einfach immer. Wenn du das genauso siehst, habe ich einen Tipp für dich: Backe doch mal Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform!

Rezept für Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform

Wie ein runder Kuchen machen auch diese Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform zwölf hungrige Naschkatzen satt. Jede bekommt ihr eigenes Küchlein, das mit einem knusprigen Mürbeteig, einer süßen Fruchtfüllung und Streuseln verführt. Alle Komponenten sind genauso unkompliziert gemacht wie bei einem „normalen“ Apfelkuchen, nur dass sie eben in der Mini-Form gebacken werden. Und das geht so:

Beginne mit dem Teig und verknete alle Zutaten glatt miteinander. Gib zunächst nur wenig Wasser dazu und gieße lieber noch etwas nach, falls der Teig zu trocken und krümelig sein sollte. Ist er geschmeidig, kannst du ihn in Folie wickeln und erst einmal in den Kühlschrank legen. Du brauchst ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Als Nächstes ist die fruchtige Füllung für die Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform an der Reihe. Dafür schälst du die Äpfel, entkernst sie und schneidest sie in Würfel. Sie werden in einem Topf oder einer Pfanne in etwas Butter angeschwitzt. Nach ein paar Minuten kommen Rosinen, Nüsse und etwas Zimt dazu. Brate alles zusammen so lange weiter, bis die Äpfel weich sind.

Zurück zum Teig: Rolle ihn aus und stich zwölf runde Kreise aus. Diese legst du in die Mulden einer Muffinform🛒, die du zuvor eingefettet und mit Zimt-Zucker bestreut hast. Auf dem Teig nimmt die Apfelfüllung Platz. Jetzt musst du nur noch fix Streusel kneten und diese auf den Äpfeln verteilen, dann können die Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform in den Ofen.

Noch mehr Apfelkuchen zum Vernaschen: Backe einen Apfel-Puddingkuchen vom Blech, einen Apfel-Grießkuchen oder einen Apfel-Quark-Kuchen.

Dein Kaffeeklatsch wird noch schöner mit der passenden Deko für gemütliche Stunden. Bastele Kürbislaternen selbst und mach’s dir bequem!

Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 250 g Mehl

30 g Zucker

1 Prise Salz

125 g Butter kalt

etwas Wasser kalt Für die Füllung: 400 g Äpfel

etwas Butter

2 EL Rosinen

3 EL Nüsse gehackt, z.B. Walnüsse oder Mandeln

1 TL Zimt Für die Streusel: 150 g Mehl

100 g Butter kalt

50 g Zucker Außerdem: 1 EL Zucker

1 EL Zimt Zubereitung Siebe für den Teig das Mehl in eine Schüssel und mische es mit dem Zucker und dem Salz. Gib die Butter in Stückchen und etwas Wasser dazu und verknete alles zu einem glatten Teig. Ist er zu trocken, gieße noch einen Schluck Wasser dazu. Wickele den Teig in eine Folie und lege ihn in den Kühlschrank. Schäle die Äpfel, viertele sie und entferne das Kerngehäuse. Schneide den Rest in kleine Stücke. Erhitze etwas Butter in einem Topf oder einer Pfanne und brate die Äpfel 10 Minuten an. Gib die Rosinen, Nüsse und den Zimt dazu und brate alles weitere 5 Minuten, bis die Äpfel weich sind. Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und stich Kreise aus, die etwas größer sind als die Mulden eines Muffinblechs. Fette ein Muffinblech ein. Mische Zucker und Zimt und streue die Mulden damit aus. Kleide sie anschließend mit dem Teig aus und verteile die Apfelfüllung darauf. Verknete alle Zutaten für die Streusel krümelig und verteile sie auf der Füllung. Backe die Mini-Apfelkuchen bei 190 °C Ober-/ Unterhitze für 25 Minuten.

