Apfelkuchen im Kleinformat: Backe mit uns Mini-Apfelpasteten

Apfelkuchen schmecken nicht nur zur Apfelernte im Herbst lecker, sondern auch im Frühling, Sommer und Winter. Mit unseren Mini-Apfelpasteten zeigen wir dir heute die perfekte Mischung aus knusprigem Teig und saftigen Äpfeln. Sie sind einfach zuzubereiten und ideal für jede Gelegenheit. Also ab in die Küche mit dir!

Süße Leckerei: Mini-Apfelpasteten

Ob zum Kaffee, als Dessert nach einem leckeren Abendessen oder einfach als süßer Snack zwischendurch – die Mini-Apfelküchlein passen immer. Die kleinen Köstlichkeiten eignen sich auch hervorragend zum Teilen mit Freunden und Familie. Praktisch, lecker und ein Genuss für alle Apfelliebhaber.

Für die kleinen Kuchen bereitest du zuerst einen Pie-Teig zu. Dieser muss rund 2 Stunden im Kühlschrank, also solltest du rechtzeitig mit der Zubereitung beginnen. Für die Füllung benötigst du natürlich Äpfel und dazu noch Zitrone, Zucker und Zimt. Backen kannst du die Mini-Apfelpasteten in Muffinförmchen.

Verziere sie zum Schluss mit einem Webmuster aus Teigstreifen. Alternativ kannst du auch einzelne Motive wie Herzen oder Sterne aus dem Teig ausstechen und auf die Füllung legen. Bestäube die Mini-Pies mit Puderzucker, serviere sie mit einer Kugel Vanilleeis oder einem Klecks Schlagsahne. Pur schmecken sie aber natürlich auch superlecker.

Mit diesen Mini-Apfelpasteten hast du ein einfaches und dennoch beeindruckendes Dessert, das bei Groß und Klein gleichermaßen gut ankommt. Probiere das Rezept aus und überzeuge dich selbst von der unwiderstehlichen Kombination aus knusprigem Teig und saftigen Äpfeln.

Wir backen gern mit Äpfeln und haben viele leckere Rezepte auf unserer Internetseite. Wie wäre es mal mit einfachen Apfel-Blätterteig-Donuts, für die du nur 6 Zutaten benötigst? Oder mache dir ein Apfelgelee selber. Das ist geballte Apfelpower im Glas. Extra cremig und köstlich ist der Apfelmus-Schmand-Kuchen.

Mini-Apfelpasteten Anke 3.40 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 10 Stück Kochutensilien 12er-Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 225 g Mehl

1/2 TL Zucker

1/2 TL Salz

1 TL Kokosöl online z.B. hier 🛒

115 g Butter eiskalt

30 ml Wasser eiskalt

1 TL Zitronensaft Für die Füllung: 300 g Äpfel

1 Bio-Zitrone

50 g Zucker

20 g brauner Zucker

25 g Speisestärke

1 TL Zimt

1 Prise Muskatnuss

1 Prise Salz Zum Bestreichen: 1 Ei

1 EL Milch Zubereitung Verrühre Mehl, Zucker und Salz miteinander. Rühre dann das Kokosöl unter. Gib die Butter hinzu und rühre sie nur kurz unter, damit der Teig nicht zu warm wird. Es dürfen ruhig noch einige Butterstücke zu sehen sein.

Füge Wasser und Zitronensaft hinzu und verknete den Teig anschließend kurz mit den Händen.

Stelle den Teig abgedeckt für 2 Stunden in den Kühlschrank.

Bereite dann die Füllung zu, indem du die Äpfel schälst, entkernst und in 5 mm kleinen Würfel schneidest.

Wasche die Zitrone mit heißem Wasser ab, reibe die Schale ab und presse den Saft aus.

Verrühre die Äpfel danach mit dem Zitronenabrieb, dem -saft, dem weißen und braunen Zucker, der Stärke und dem Zimt. Würze mit einer Prise Muskatnuss und Salz.

Rolle den Teig dünn aus und stich Kreise aus, die 2-3 cm größer als die Mulden des Muffinblechs sind.

Fette die Förmchen ein und lege je einen Teigkreis so hinein, dass ein Rand entsteht.

Fülle etwa 1 EL Apfelfüllung in jede Mulde.

Rolle den restlichen Teig erneut aus und schneide ihn in Streifen. Webe je 4 Quer- und Längsstreifen und stich Kreise aus.

Verrühre das Ei mit der Milch und bestreiche die Teigränder damit. Lege dann die gewebten Teigdeckel obendrauf.

Bestreiche alle Mini-Apfelpasteten mit der Ei-Milch-Mischung und backe sie für 20-25 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze.

Bestreue sie vor dem Servieren mit Puderzucker, wenn du magst. Notizen Anstelle des Webmusters kannst du auch Sterne, Kreise oder Herzen ausstechen und als Deckel auf die Pasteten legen.

