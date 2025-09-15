So niedlich und lecker: Mini-Bananen-Pancakes

Wenn der Duft von warmen Bananen und frisch gebackenen Pancakes durch die Küche strömt, weißt du: Das wird ein richtig guter Start in den Tag! Mini-Bananen-Pancakes mit einer Bananenscheibe in der Mitte sind ein Frühstückstraum für Groß und Klein. Sie sehen nicht nur niedlich aus, sie schmecken auch köstlich. Die werden dich verzaubern!

Mini-Bananen-Pancakes mit 6 Zutaten

Seit ich Mama geworden bin und spätestens, seit meine Kleine angefangen hat zu essen, beschäftige ich mich noch einmal neu mit dem Thema Ernährung. Und bin stets auf der Suche nach neuen Ideen, wie ich meinem Kind verschiedene Lebensmittel anbieten kann.

Meine Tochter liebt Pancakes und Bananen, daher bot es sich einfach ein, Beides zu kombinieren und ihr Mini-Bananen-Pancakes zum Frühstück zu machen. Und was soll ich sagen? Die Pancakes sind der Hit, mittlerweile bereite ich das süße Frühstück bestimmt alle zwei Wochen zu. Wenn ich ihr die kleinen Puffer auf ihrem kleinen Teller mit etwas Obst anrichte und serviere, rutscht sie voller Vorfreude auf ihrem Hochstuhl hin und her.

Auch wir Erwachsenen lieben die Mini-Bananen-Pancakes mittlerweile. Geschmacklich erinnern sie nämlich an gebackene Bananen, wie sie in vielen asiatischen und indischen Restaurants serviert werden. Allerdings schmecken sie weniger süß. Wenn wir am Wochenende einen Ausflug machen, bereite ich die Pfannkuchen auch gerne zum Mitnehmen vor.

Mini-Bananen-Pancakes kommen mit wenigen Zutaten aus. Dinkelmehl, Hafermilch, Ei, Backpulver und natürlich die Bananen – das wars! Da bleibt genug Spielraum, um sie mit leckeren Toppings wie Bananenscheiben, frischen Beeren oder etwas Joghurt zu servieren.

Aktuell ist meine Tochter noch zu klein dafür, aber ich freue mich schon jetzt, wenn sie uns bald bei der Zubereitung der Mini-Bananen-Pancakes helfen kann. Sie kann dann die Bananenscheiben in den Teig tauchen oder beim Wenden zuschauen. Ein kleines Küchenabenteuer für die ganze Familie!

Egal ob zum gemütlichen Frühstück, als kleiner Snack für zwischendurch oder künftig als Kitabox-Highlight – die Mini-Bananen-Pancakes sind immer eine gute Idee!

Als Nächstes möchte ich unbedingt die Haferflocken-Pancakes backen, und so lange Erdbeeren noch Saison haben, die Pfannkuchen-Spieße mit Erdbeeren und Bananen. Oder ich überrasche meine Liebsten mit frischen Zitronen-Ricotta-Pancakes. Was ist dein liebstes Pancakes-Rezept?

Mini-Bananen-Pancakes keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 2 Bananen

1 Ei

150 g Dinkelmehl online z.B. hier 🛒

1 TL Backpulver

100 ml Pflanzendrink

1 EL Butter Zubereitung Schäle die Bananen und schneide sie in etwa 1 cm dicke Scheiben.

Vermische das Ei, das Dinkelmehl und das Backpulver. Gieß den Pflanzendrink hinzu und rühre alles zu einem glatten, dickflüssigen Teig. Der Teig sollte so cremig sein, dass er gut an den Bananenscheiben haftet – falls er zu flüssig ist, mische noch einen kleinen Löffel Mehl dazu.

Tauche jede Bananenscheibe in den Teig, sodass sie rundum bedeckt ist. Damit der Teig gut haftet, verwende am besten eine Gabel oder einen Löffel, um die Scheiben einzutunken.

Erhitze Butter in einer Pfanne auf mittlerer Hitze. Lege die Bananenscheiben im Teigmantel vorsichtig in die Pfanne und backe sie goldbraun aus – etwa 2 Minuten pro Seite. Die Pancakes sollten schön fluffig und leicht karamellisiert sein.

Stapel die Mini-Bananen-Pancakes auf einem Teller und toppe sie mit Ahornsirup, frischen Beeren, einem Hauch Zimt oder was dir sonst schmeckt.

