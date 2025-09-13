Frühstück? Snack? Mini-Calzones aus dem Airfryer gehen immer

Kennst du auch diese kleine Stimme, die dir am Vormittag, nicht allzu lange nach dem Frühstück zuflüstert: „Ich könnte jetzt eigentlich schon wieder was essen…“ Was wäre da besser als Mini-Calzones aus dem Airfryer? Die kleinen Teigtaschen sind der perfekte Vormittagssnack. Oder ein köstliches herzhaftes Frühstück, wenn du mal etwas später in den Tag startest. Komm, wirf den Airfryer an!

Knusprig, herzhaft, lecker: Mini-Calzones aus dem Airfryer

Während alle anderen noch gelangweilt ihr Müsli löffeln, zauberst du aus ein paar Zutaten kleine Meisterwerke. Für den Teig musst du kein Pizzabäcker mit jahrzehntelanger Erfahrung sein. Entweder greifst du zu fertigem Pizzateig oder du machst ihn mit unserem Rezept einfach selbst. Aus dem Teig stichst du mit einem Wasserglas Kreise aus und bestreichst diese mit der Tomatensoße und den übrigen Zutaten. Schinkenwürfel, Paprika und Käse. Easy, oder?

Ein bisschen Falten, ein bisschen Drücken, und fertig sind die Mini-Calzones. Klar, die ersten schauen vielleicht aus, als hättest du sie im Halbschlaf zubereitet, aber hey, das nennt man rustikalen Charme!

Ab in den Airfryer, und während sich die Küche langsam mit einem unverschämt guten Duft füllt, kannst du einen kleinen Freudentanz aufführen. Du hast gerade ein Frühstück oder einen Snack erfunden, der besser ist als jede Stulle und stilvoller als jeder Müsliriegel.

Und dann, oho, ist es soweit. Außen knusprig, innen herrlich herzhaft und käsig. Natürlich verbrennst du dir die Zunge, weil du nicht abwarten kannst, bis die Mini-Calzones aus dem Airfryer abgekühlt sind. Aber wer kann dir das bei so einer Leckerei auch verübeln?

Egal, ob zum zweiten Frühstück, mit einem Kaffee, einem frisch gepressten Saft oder einfach so – Mini-Calzones aus dem Airfryer liefern dir den Energiekick, den du brauchst. Wir wünschen viel Spaß beim Snacken!

Mini-Calzones aus dem Airfryer Vanessa 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Pizzateig

etwas Mehl

100 g passierte Tomaten

1 TL Oregano

1 TL Rosmarin

Salz und Pfeffer

50 g gekochter Schinken

50 g Paprika

50 g geriebener Mozzarella

1 EL Wasser

1 Eigelb zum Bestreichen

1 EL Olivenöl zum Bestreichen, online z.B. hier erhältlich 🛒 Zubereitung Roll den Pizzateig auf einer leicht bemehlten Fläche aus, bis er ca. 3-4 mm dick ist. Nimm ein Glas und steche Kreise mit etwa 10 cm Durchmesser aus. Falls der Teig klebt, bestäube deine Arbeitsfläche und das Nudelholz leicht mit Mehl.

Gib die passierten Tomaten in eine kleine Schüssel und würze sie mit Oregano, Rosmarin, Salz und Pfeffer.

Schneide den gekochten Schinken in kleine Würfel, wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und würfle auch die Paprika klein.

Verteile auf den ausgestochenen Teigkreisen jeweils einen TL der Tomatensoße, etwas gewürfelten Schinken, Paprika und geriebenen Mozzarella. Pass auf, dass du die Füllung nicht überlädst, die Mini-Calzones müssen später gut verschlossen werden.

Bestreiche die Ränder des Teigkreises leicht mit Wasser, damit sie gut kleben. Klapp den Teig vorsichtig in der Mitte zusammen, sodass eine Halbmondform entsteht. Drücke die Ränder entweder mit den Fingern oder einer Gabel fest zusammen, damit nichts ausläuft.

Lege die Mini-Calzones auf ein Brett. Verquirle das Eigelb mit einer Gabel und bestreiche die Oberseite der Mini-Calzones mit einem Pinsel. So bekommen sie beim Backen eine schöne Farbe. Träufle ein wenig Olivenöl auf die Oberseite oder bestreiche sie leicht, das sorgt für eine knusprige und gleichmäßige Bräunung im Airfryer.

Leg die gefüllten Mini-Calzones in den Korb deiner Heißluftfritteuse. Achte darauf, dass sie nicht übereinander liegen, damit die Luft gut zirkulieren kann. Gare sie bei 180 °C für 8-10 Minuten. Kontrolliere nach 5 Minuten die Bräunung und wende sie gegebenenfalls, damit sie von allen Seiten gleichmäßig backen.

Hole die Mini-Calzones vorsichtig aus dem Airfryer und lass sie etwa 5 Minuten abkühlen, da sie innen noch sehr heiß sind. Serviere sie warm, am besten mit etwas frischer Tomatensoße oder einem leckeren Dip dazu.

