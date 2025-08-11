Frühstücken wie Gott in Frankreich: Mirabellen-Clafoutis im Miniaturformat

Du möchtest dir zum Frühstück mal so richtig was gönnen? Das verstehen und unterstützen wir zutiefst! Und unsere Mini-Clafoutis mit Mirabellen kommen da wie gerufen. Diese kombinieren einen französischen Klassiker mit frischen Früchten und servieren das Ganze im Miniaturformat. Na, wenn das nicht nach luxuriösem Frühstück klingt! Hier ist das Rezept.

So machst du Mini-Clafoutis mit Mirabellen

Wenn es ein Obst gibt, das ich mit dem Sommer verbinde wie kein zweites, dann sind das Mirabellen. Der verführerische Duft der kleinen, gelben Pflaumen zieht schon in die Nase, bevor die Früchte überhaupt ins Blickfeld kommen. Wenn ich diesen Geruch auf dem Markt oder bei einem Spaziergang erschnuppere, beginnt mir sogleich das Wasser im Munde zusammen zu laufen und ich folge meiner Nase, bis ich den Stand oder Baum meiner Begierde erreicht habe. Ich muss Mirabellen einfach mitnehmen. Am liebsten koche ich Marmelade daraus, aber auch auf oder in Gebäck machen sich die Steinfrüchte perfekt.

Neulich habe ich außerdem Clafoutis für mich entdeckt. Das ist ein französisches Gebäck, das aus Eiern, Milch, etwas Zucker und Mehl besteht und dann gebacken wird. Dabei geht es durch die darin enthaltenen Eier fluffig auf. Traditionell werden einem Clafoutis zudem Kirschen beigegeben, die dann wie kleine Nester aus köstlichem Fruchtgeschmack in dem süßen Teig liegen. Doch anstelle von Kirschen schmecken auch Mirabellen hervorragend. Und da alles im Mini-Format besser schmeckt, stehen Mini-Clafoutis mit Mirabellen seit Neuestem ganz oben auf meiner Liste der Lieblingsgebäcke.

Es wird noch einfacher: An sich brauchst du die Mirabellen für deine Mini-Clafoutis mit Mirabellen nicht einmal entkernen. Klassisch wird das Gebäck nämlich mit ganzen Kirschen gebacken. Da allerdings niemand gern genüsslich in etwas beißt, nur um kurz darauf eine Plombe oder eine Zahnkrone an einen Mirabellenstein zu verlieren, würde ich dir zu dem Extraschritt raten, die Früchte zu entsteinen.

Während deine Mini-Clafoutis mit Mirabellen fröhlich im Ofen luftig und locker aufgehen, kannst du dich bereits um den Rest des Frühstücks kümmern: frischen Kaffee kochen, eine Vanillesoße zubereiten, einen Zitronenjoghurt anrühren. Egal, für was du dich entscheidest, zu dem süßen Gebäck passt alles. Perfekt für einen Morgen, an dem es gemütlich zugehen darf.

Mini-Clafoutis mit Mirabellen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Stück Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 4 kleine Auflaufformen Zutaten 1x 2x 3x 3 Eier

50 g Zucker

1 Prise Salz

250 ml Milch

100 g Mehl

100 g Mandelmehl

300 g Mirabellen

1 EL Butter

Puderzucker zum Bestreuen Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verquirle die Eier mit Zucker, Salz und der Milch.

Vermische Mehl und Mandelmehl und rühre beides nach und nach in die Milch-Ei-Mischung ein.

Wasche die Mirabellen und entsteine sie.

Fette vier kleine Auflaufformen mit Butter ein und verteile die Mirabellen darauf. Gieße den Teig darüber.

Schiebe die Formen in den Ofen und backe sie 30-40 Minuten, bis sie gestockt und fluffig aufgegangen sind.

Bestreue sie vor dem Servieren mit etwas Puderzucker.

