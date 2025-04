Mini-Frühstückspizza: Darüber freuen sich Pizza-Fans

Ertappst du dich auch manchmal dabei, am Morgen die übriggebliebene kalte Pizza vom Vorabend zum Frühstück zu essen? Keine Sorge, das ist nichts Außergewöhnliches. Allerdings schmeckt eine warme Pizza deutlich besser. Wie wäre es deshalb mit einer frisch gebackenen Mini-Frühstückspizza, die mit knusprigem Speck und einem Spiegelei belegt deftigen Genuss zum Start in den Tag verspricht? So wird sie gemacht.

Rezept für Mini-Frühstückspizza

Es gibt diejenigen, die am Morgen gerne süß in den Tag starten und diejenigen, denen es zum Frühstück gar nicht deftig genug sein kann. Gehörst du eher zu der zweiten Gruppe, haben wir etwas richtig Leckeres für dich: unsere frisch gebackene Mini-Frühstückspizza, die mit Zwiebel, knusprigem Speck sowie einem Spiegelei belegt ist und damit alle Kriterien erfüllt, die ein gutes herzhaftes Frühstück erfüllen muss.

Die Basis der Mini-Frühstückspizza ist ein unkomplizierter Mehl-Öl-Teig aus Weizenmehl, Wasser, Öl und etwas Salz. Der muss nicht gehen, sondern kann sofort weiterverarbeitet werden. Oder du bereitest ihn bereits am Abend vor, stellst ihn über Nacht in den Kühlschrank und kannst ihn so am Morgen gleich weiterverarbeiten. So steht dein Frühstück schneller auf dem Tisch.

Nach dem Ausrollen der Teigfladen bestreichst du diese mit Crème fraîche und belegst sie mit knusprig gebratenem Speck und kurz angeschwitzten Zwiebelringen. Das Highlight ist aber eindeutig das Spiegelei, das im Ofen stockt. Schlage es vorsichtig in der Mitte der Pizza auf und schiebe sie dann vorsichtig in den Ofen zum Backen. Beim Anschneiden verteilt sich der flüssige Kern über die Pizza. Mmh, lecker!

Du möchtest lieber eine vegetarische Pizza? Dann lass die Speckwürfel einfach weg und bestreue sie stattdessen mit klein geschnittenen Champignons oder Paprika. Probiere auch mal eine Variante mit Käse. Den streust du vor dem Backen vorsichtig über das Ei und schiebst die Pizzen dann in den Ofen.

Serviere die Mini-Frühstückspizzen zu einem gemütlichen Brunch oder einem Anlass wie Ostern. Auch zwischendurch, wenn du viel Zeit für ein ausgedehntes Frühstück und du dir etwas gönnen möchtest, sind die kleinen Pizzen einfach perfekt. Und nicht nur die. Auch eine English Muffin Frühstückspizza ist die perfekte Mahlzeit für den Tagesstart. Ebenso wie diese Wassermelonen-Pizza oder ein Dutch Baby mit Mozzarella und Schinken.

Mini-Frühstückspizza Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g Weizenmehl Type 405 oder 550

100 ml lauwarmes Wasser

3 EL Olivenöl

1/2 TL Salz Für den Belag: 1 kleine Zwiebel

100 g Speckwürfel

100 g Crème fraîche

schwarzer Pfeffer

4 Eier Größe M

1 EL gehackte Petersilie Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus.

Vermenge in einer Schüssel Mehl, Wasser, Öl und Salz mit einer Gabel zu einem glatten Teig. Knete ihn anschließend kurz mit den Händen durch.

Teile den Teig in 4 gleich große Stücke und rolle diese mit einem Nudelholz zu kleinen Fladen von ca. 12–14 cm Durchmesser aus.

Schneide die Zwiebel in feine Ringe. Brate die Speckwürfel in einer Pfanne ohne Öl knusprig an. Gib die Zwiebelringe dazu und dünste an, bis sie glasig sind.

Lege die Teigfladen auf das Backblech. Bestreiche sie mit der Crème fraîche, würze mit Pfeffer und verteile Speck und Zwiebeln gleichmäßig darauf.

Schlage vorsichtig je ein Ei in die Mitte jeder Pizza.

Backe die Mini-Frühstückspizzen etwa 12–15 Minuten im Ofen, bis der Rand goldbraun ist und das Eiweiß gestockt, das Eigelb aber noch wachsweich ist. Serviere die Mini-Frühstückspizzen sofort mit etwas gehackter Petersilie bestreut.

