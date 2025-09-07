Zelebriere die letzten Sommertage mit diesen kleinen Schätzen

Auch wenn er gefühlt noch gar nicht so richtig da war, rückt der Sommer langsam aber sicher wieder in die Ferne. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kühler und der Himmel grauer. Wenn du ihn aber noch einmal auf dem Teller spüren möchtest, dann sind diese Mini-Mojito-Tartes perfekt für dich. Hol dir die schönste Jahreszeit direkt aus dem Backofen auf den Tisch zum Nachmittagskaffee!

Mini-Mojito-Tartes: kleines Gebäck, große Wirkung

Auf den ersten Blick mag es vielleicht ungewöhnlich erscheinen, einen eher erfrischenden Cocktail, wie einen Mojito, in einem eher süßlichen Gebäck nachzubilden. Doch die Zutaten beweisen, dass das ohne Probleme möglich ist. Genau wie im Getränk sorgen Limette und Minze für die richtige Portion Frische.

In Gebäck wiederum alles andere als unüblich: Joghurt und Schlagsahne. Von ihnen werden die frischen Zutaten perfekt umhüllt, während der knusprige Mürbeteigboden ein perfektes, süßlich-neutrales Fundament bildet und den Tartes den notwendigen Biss verleiht. So lecker kann Mojito zum Naschen und ganz ohne Alkohol sein!

Besonders praktisch ist die Größe der kleinen Tartes. Sie sind einzeln eine perfekte Portion für eine Person oder aber insgesamt für eine ganze Runde. Dank ihrer Handlichkeit lassen sie sich etwas einfacher transportieren, was sie zu einer perfekten Überraschung für ein Picknick im Park oder deine Bürokollegen macht.

Die Zubereitung könnte kaum simpler sein: Zunächst backst du die Mürbeteigböden. Sobald diese vollständig ausgekühlt sind, kommt die schnell angerührte Füllung hinein und dann müssen sie nur noch im Kühlschrank durchkühlen und fest werden. Ein wenig Geduld ist zwar erforderlich, aber dafür sind die Einzelschritte kinderleicht. Also probiere dieses sommerliche Gebäck gleich aus!

Bei Leckerschmecker sind wir alle Fans von köstlichem Gebäck. Und deshalb versorgen wir dich jeden Tag mit neuer Inspiration für kreative Backideen! Wenn du auf der Suche nach noch mehr Mini-Tartes bist, dann läuten unsere Pflaumen-Tartelettes perfekt den Herbst ein. Diese Lemon-Curd-Tartelettes passen ebenfalls perfekt in die letzten Sommertage. Wenn es noch fruchtiger werden soll, dann sind Beeren-Tartelettes die richtige Entscheidung.

Mini-Mojito-Tartes
Zubereitungszeit 20 Minuten
Ruhezeit 3 Stunden 30 Minuten
Gesamtzeit 3 Stunden 50 Minuten
Portionen 4 Mini-Tartes
Für den Boden:
3 Bio-Limetten

180 g Mehl Type 405

90 g Butter

70 g Rohrzucker

1 Prise Salz Für die Füllung: 200 ml Naturjoghurt

200 ml Schlagsahne

50 g Rohrzucker

40 g Speisestärke

1 Handvoll frische Minze

1-2 TL Rum-Aroma optional, nach Geschmack Zubereitung Wasche die Limetten heiß ab. Reibe die Schale einer Frucht ab und lege die anderen zur Seite.

Vermenge für den Teig Mehl, Butter, Rohrzucker, Salz und den Limettenabrieb in einer Schale mit einem Handrührer zu einem krümeligen Teig.

Drücke den Teig in die 4 Mini-Tarteformen und stelle sie für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 170 °C Umluft vor. Stich mit einer Gabel kleine Löcher in die Teigböden und backe sie dann im vorgeheizten Ofen für etwa 15 Minuten goldbraun. Lass sie anschließend vollständig auskühlen.

Reibe die Schale einer weiteren Limette ab. Halbiere nun alle 3 Limetten und presse den Saft aus. Wasche die Minze, tupfe sie trocken und schneide sie fein.

Vermenge für die Füllung Joghurt, Schlagsahne, Zucker, Speisestärke, Minze, Limettensaft und -abrieb sowie das Rum-Aroma in einem kleinen Topf.

Bring alles unter regelmäßigem Rühren zum Aufkochen und lass es bei niedriger Hitze köcheln, bis die Masse dicklich und puddingartig wird.

Gieße die Füllung gleichmäßig auf die abgekühlten Böden und streiche sie glatt.

Lass die Tartes mindestens 2-3 Stunden im Kühlschrank fest werden und garniere sie vor dem Servieren nach Belieben mit frischer Minze oder Limettenscheiben.

