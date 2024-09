Diese Mini-Pizzen mit Tomatenteig werden in der Pfanne gebacken

Wir lieben Pizza! Der italienische Klassiker steht nicht nur bei uns hoch im Kurs, sondern ist weltweit beliebt. Wir haben heute aber einmal Lust auf was Neues. Deshalb gibt’s die Leckerei heute im Kleinformat. Und nicht nur das: Wir backen Mini-Pizzen mit Tomatenteig aus der Pfanne.

Klassiker mal kreativ: Probiere Mini-Pizzen mit Tomatenteig aus der Pfanne

Dank des besonderen Teigs schmecken unsere kleinen Pizzen wunderbar fruchtig-tomatig. Und das Beste: Um den Teig vorzubereiten, brauchst du nicht mal ein Küchengerät. Wir schütteln alle Zutaten direkt in der Glasflasche, in der die passierten Tomaten von ORO di Parma abgefüllt werden. Fülle also einfach die übrigen Zutaten mit hinein, verschließe die Flasche gut mit dem Deckel und schüttele sie kräftig, bis sich alle Zutaten zu einer glatten Masse verbunden haben.

Anschließend gibst du den Teig portionsweise in eine heiße Pfanne mit Öl und backe sie beidseitig knusprig. Direkt in der Pfanne werden die Mini-Pizzen mit Tomatenteig auch belegt, und zwar ganz nach Belieben. Wir haben uns klassisch für Salami und Käse entschieden, aber du kannst natürlich auch andere Zutaten verwenden. Jetzt noch Deckel drauf und die Pizzen so lange weiter backen, bis der Käse zerlaufen ist. Fertig!

Die Mini-Pizzen mit Tomatenteig aus der Pfanne sind ein toller Mittagssnack für den nächsten Kindergeburtstag oder das leckere Partybuffet. Du kannst sie aber auch in der Mittagspause verputzen, denn die Zubereitung dauert keine halbe Stunde. Perfekt!

Kreativen Pizzavariationen sind unsere Spezialität! Kennst du schon unsere gefüllten Pizzawaffeln mit Schinken und Käse oder unsere Wrap-Pizza mit Hüttenkäse, Tomaten und Ei aus dem Airfryer? Probiere sie aus uns lass dich überraschen! Soll es doch ganz klassisch zugehen, haben wir ein ganzes Pizza-Tutorial für dich vorbereitet: Erfahre, wie dir der perfekte italienische Pizzateig gelingt und welche Tipps helfen, aus deiner Pizza ein echtes Highlight zu machen.