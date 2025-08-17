Mini-Schoko-Croissants: süße Versuchung zum Frühstück

Eigentlich frühstücke ich meistens herzhaft. Doch manchmal habe ich morgens Lust auf etwas Süßes, am liebsten mit Schokolade. Ganz oben auf meiner Liste stehen dabei selbst gemachte Croissants mit zarter Füllung. Wenn sie dann auch noch so handlich und einfach zuzubereiten sind wie diese Mini-Schoko-Croissants, kann ich nicht widerstehen.

Mini-Schoko-Croissants: schnell und einfach gemacht

Das Rezept für die Mini-Schoko-Croissants ist nicht neu, aber immer wieder gut. Die kleinen Leckerbissen gelingen schnell, benötigen nur vier Zutaten und sorgen für einen Duft, der jede Küche in eine kleine Backstube verwandelt. Ob als Snack zwischendurch, als süßes Frühstück oder als feine Beilage zu Kaffee und Tee – die Mini-Croissants bringen dir unkompliziert Genuss.

Das Schöne an den Mini-Schoko-Croissants ist ihre Vielseitigkeit. Du kannst sie spontan zubereiten, wenn sich Besuch ankündigt, oder dir selbst einen besonderen Moment im Alltag schenken. Durch ihre kleine Größe eignen sie sich perfekt für Buffets oder als süßer Begleiter in der Brotdose. Kinder lieben sie ebenso wie Erwachsene, denn sie kombinieren den knusprigen Teig mit einer weichen, aromatischen Schokoladenfüllung.

Für das Rezept benötigst du frischen Blätterteig aus dem Kühlregal, am besten in rechteckiger Form, damit du gleichmäßige Dreiecke schneiden kannst. Die Füllung besteht aus einer Schokocreme. Du kannst Vollmilchschokolade für einen milderen Geschmack oder Zartbitterschokolade für eine herbere Note verwenden. Vor dem Backen bestreichst du die Mini-Schoko-Croissants dann noch mit einer Mischung aus Eigelb und Milch. Dadurch erhalten sie eine goldene, glänzende Oberfläche.

Frisch aus dem Ofen schmecken sie am besten, doch auch am nächsten Tag behalten sie ihren feinen Geschmack. Bei mir sind sie allerdings immer noch am selben Tag aufgefuttert.

Mini-Schoko-Croissants Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 14 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Blätterteig

Schokocreme z.B. diese hier 🛒

1 Eigelb

1 EL Milch Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Blech mit Backpapier aus.

Hole den Blätterteig aus dem Kühlschrank und lass ihn 10 Minuten ruhen.

Rolle ihn danach aus und schneide ihn in 14 Dreiecke.

Verteile etwa 1 TL Schokocreme auf jedem Dreieck. Platziere sie dabei auf der breiten Seite.

Rolle die Mini-Schoko-Croissants dann von der breiten Seite her auf und lege sie auf das Backblech.

Verquirle Eigelb und Milch miteinander und bestreiche die Croissants damit.

Backe die zum Schluss 10 Minuten im Ofen, bis sie goldgelb sind.

Lass sie danach etwas abkühlen, denn die Füllung ist ziemlich heiß. Notizen Du kannst die Croissants auch wahlweise mit gehackter Schokolade, Kinderriegeln oder Marmelade füllen.

