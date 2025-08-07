Zucchini mal anders: kleine Pizzen, großer Geschmack

Ein neuer Tag, ein neues Zucchini-Rezept. Aktuell ist der Gartenkürbis einfach ein Dauerbrenner in der Küche, lässt er sich doch vielfältig und schmackhaft zubereiten. Heute haben wir einen genialen Low Carb-Snack für dich: Mini Zucchini-Pizzen. In 20 Minuten zubereitet und so was von lecker. Pass auf, die kleinen Happen sind schneller verputzt, als du gucken kannst!

Wunderbar vielseitig: Mini Zucchini-Pizzen

Die Grundzutat ist natürlich die Zucchini. Sie dient als Boden der Mini-Pizzen und punktet mit ihrem milden Geschmack sowie einem hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen wie Kalium und Vitamin C. Die Zucchinischeiben werden in etwa 1/2 cm dicke Scheiben geschnitten, sodass sie stabil bleiben, aber trotzdem schnell garen.

Darauf kommt eine Basis aus Tomatensoße. Hier kannst du einfach passierte Tomaten oder Tomatenmark verwenden. Diese wird mit etwas Wasser, Salz, Pfeffer und Kräutern der Provence abgeschmeckt. Du kannst die Soße ganz nach deinen Vorlieben würzen, mit Oregano, Thymian und für etwas Schärfe auch mit Chiliflocken oder Paprikapulver.

Als Nächstes folgt der Belag. Wir haben uns für eine reduzierte Version nur mit geriebenem Mozzarella entschieden. Käse sorgt für den typischen Pizza-Geschmack und enthält Proteine sowie Kalzium. Die Mini Zucchini-Pizzen lassen sich auch wunderbar kreativ belegen. Für eine würzige Note kannst du Feta-Stückchen oder Ziegenkäse verwenden. Gemüse wie Paprika, Auberginenwürfel, Mais oder Spinat schmecken auch wunderbar auf den Pizzen. Für Fleischliebhaber eignen sich Hähnchenstreifen oder magerer Schinken besonders gut.

Nach dem Belegen wandern die Mini Zucchini-Pizzen für 10 Minuten in den Ofen, bis der Käse goldbraun schmilzt. Das Ergebnis: herrlich kleine Pizzen, die innen leicht knackig und außen schön cremig-käsig sind.

Serviert werden die Mini Zucchini-Pizzen entweder als Snack für Zwischendurch oder mit einem frischen Beilagensalat wie Rucola oder gemischtem Blattsalat. Sie passen auch wunderbar zu gegrilltem Fleisch, Garnelen oder einem Kräuter-Dip – so vielseitig und lecker, dass sie auf keinem Tisch fehlen sollten!

Aktuell können wir gar nicht genug bekommen von Zucchini und könnten sie zu jeder Mahlzeit essen. Morgens starten wir daher mit Zucchini-Tortillas, zum Lunch gibt es eine Tex-Mex-Zucchini-Hähnchen-Pfanne und zum Grillen abends gönnen wir uns ein Zucchini-Tzatziki.

Mini Zucchini-Pizzen Vanessa 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. dieses hier 🛒 1 Backblech Zutaten 1x 2x 3x 2 mittlere Zucchini

125 g passierte Tomaten

Salz und Pfeffer

4 EL Kräuter der Provence

150 g geriebener Käse Mozzarella oder Cheddar Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche die Zucchini und schneide sie in ca. ½ cm dicke Scheiben. Lege die Zucchinischeiben auf dem Backblech aus.

Rühre die passierten Tomaten mit Wasser glatt und würze mit Salz, Pfeffer und den Kräutern der Provence.

Verteile die Tomatensoße auf den Zucchinischeiben und streue den geriebenen Käse darüber. Backe die Mini-Pizzen auf mittlerer Schiene für 10 Minuten, bis der Käse zerlaufen und goldbraun ist.

