Mach Platz für umami! Es gibt Miso-Butter-Nudeln

Mittags eine warme Mahlzeit, das muss für einige sein. Doof nur, wenn es einer dieser Tage ist, wo die Zeit in der Mittagspause nicht so wirklich ausreicht, um eine warme Mahlzeit zuzubereiten. An solchen Tagen müssen schnell zubereitete Rezepte her, solche, die nur einige Minuten und kaum Zutaten brauchen. Rezepte wie diese Miso-Butter-Nudeln.

Miso-Butter-Nudeln: schnell gemacht, schneller verputzt

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich halte keinen Arbeitstag ohne ein ordentliches Mittagessen durch. Extrapunkte gibt es, wenn dieses auch noch warm ist. Doch manchmal kommen einfach zu viele Dinge dazwischen: Termine, Deadlines, der Wunsch nach einem frühen Feierabend, die Liste ist lang. Da bleibt nicht immer Zeit, aufwendig zu kochen, Homeoffice hin oder her. An solchen etwas eiligen Tagen gibt es für mich Miso-Butter-Nudeln.

Miso-Butter-Nudeln brauchen nur etwa 15 Minuten inklusive Kochzeit für die Pasta und sind daher perfekt für Tage, an denen der Hunger groß und die Zeit knapp ist. Alles, was du dafür brauchst, sind Nudeln, Misopaste, Knoblauch, Butter und etwas Salz. Optional kannst du außerdem etwas Sesam oder Frühlingszwiebeln verwenden.

Also fangen wir direkt an. Setze zunächst Nudelwasser auf, damit dieses zur rechten Zeit am Kochen ist. Schneide derweil Knoblauch nach Geschmack, je nachdem, ob du am Tag noch soziale Verpflichtungen hast oder nicht. Dann geht es auch schon an die Zubereitung: Schmilz die Butter und brate den Knoblauch an. Währenddessen sollte das Nudelwasser kochen, sodass du es salzen und Nudeln deiner Wahl hineingeben kannst. Füge dann Miso zum gebratenen Knoblauch hinzu und lösch mit dem Nudelwasser ab. Sind die Nudeln fertig, rührst du sie in die Miso-Soße ein. Fertig sind deine Miso-Butter-Nudeln!

Das Beste: Du kannst das Rezept anpassen, wie du magst. Geschnittene Frühlingszwiebeln passen hervorragend dazu, ebenso wie etwas gerösteter Sesam. Chiliöl verleiht dem Ganzen einen Kick und je nachdem, welche Miso-Sorte du wählst, schmeckt es intensiver oder milder. Auch ein Schuss Sahne passt gut dazu. Probier’s doch direkt mal aus, du wirst es nicht bereuen!

Miso macht alles besser. Die besten Beweise dafür: Miso-Kartoffelpüree, Orangen-Miso-Kohl und Miso-Hummus. Möchtest du deine Küche in eine wahre Koch-Oase verwandeln, schau dir mal die Deko-Ideen von Geniale Tricks an.

Miso-Butter-Nudeln Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Nudeln nach Wahl

Salz

2 Knoblauchzehen

2 EL Butter

1 1/2 EL Misopaste etwa diese hier 🛒

Pfeffer

Frühlingszwiebeln optional

Sesamsaat optional Zubereitung Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente. Schneide derweil den Knoblauch fein. Erhitze die Butter in einer Pfanne und brate den Knoblauch darin an. Rühre das Miso ein und lösch mit einer Kelle Nudelwasser ab. Vermische die gekochten Nudeln mit der MIso-Butter-Soße. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und garniere nach Geschmack mit Frühlingszwiebeln oder Sesamsaat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.