Eine Zutat macht diese Cookies ganz besonders lecker

Back-Fans aufgepasst! Die Kombination aus süß und salzig ist total im Trend und wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Ein ganz besonders leckerer Fund: Miso-Cookies. Wir backen sie am liebsten mit Schokotropfen und Karamellstückchen – himmlisch!

Miso-Cookies: süß, salzig und einfach hervorragend

Dass eine Prise Salz in Süßspeisen wichtig ist, wissen wir alle. Schließlich sorgt das Salz dafür, dass Zucker intensiver schmeckt. In diesem Rezept wird das Salz durch etwas Misopaste ersetzt, die zusätzlich einen komplexen Eigengeschmack mitbringt. Verwende hierfür am besten weißes Miso 🛒, das ist etwas jünger und noch nicht ganz so herzhaft wie das länger gereifte Rote.

Hast du schon mal mit Miso gekocht? Falls nicht, hast du definitiv etwas verpasst. Die japanische Würzpaste wertet nämlich so ziemlich jedes Gericht auf. Sie besteht aus Sojabohnen, Salz und einem mit Edelschimmel behandelten Reis und wird oftmals über mehrere Monate oder sogar Jahre fermentiert. Das verleiht ihr einen besonders intensiven, tiefen umami-Geschmack, der herzhafte, aber auch süße Gericht aufwertet. So wie diese Miso-Cookies, die du definitiv probieren solltest.

Dafür brauchst du neben der Paste außerdem Mehl, Natron, Butter, ordentlich Zucker, Eier und Vanille. Daraus mischst du nun einen Teig, den du nicht zu lange rühren solltest, sonst wird er klebrig. Und dann geht es an den spannenden Teil: die Toppings. Miso-Cookies schmecken bereits so wie sie sind, aber noch besser werden sie, wenn du einige Schokostückchen hineingibst. Eine richtig leckere Entdeckung sind auch klein gebröckelte Karamellbonbons. Möchtest du es etwas weniger süß halten, gib gehackte Nüsse hinzu.

Backe die Miso-Cookies bis sie noch leicht klebrig sind – im Englischen heißt diese Textur gooey – und bestreue sie mit etwas grobem Meersalz, solange sie noch warm sind. Sobald sie erkalten, werden sie fester und lassen sich ganz einfach vernaschen.

Lust auf mehr leckere Rezepte mit Miso? Dann probiere auch mal unser Misokaramell, das dir den Kopf verdrehen wird. Lieber herzhaft? Wie wäre es mit einer Misosuppe oder du probierst mal diese unheimlich köstlichen Miso-Auberginen aus.

Miso-Cookies Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 10 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Butter geschmolzen

100 g Rohrzucker

50 g Zucker

25 g Misopaste

1 Ei

150 g Weizenmehl

1/2 TL Natron

100 g Schokoladentropfen Zartbitter

100 g weiche Karamellbonbons

grobes Meersalz zur Deko Zubereitung Heize den Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vor.

Verrühre die geschmolzene Butter mit Rohrzucker, Zucker und Misopaste, bis die Masse cremig ist. Schlage das Ei unter.

Mische das Mehl mit Natron und rühre es nach und nach unter, bis gerade so ein glatter Teig entsteht.

Hebe die Schokoladentropfen unter. Schneide die Karamellbonbons in kleine Stücke und mische sie ebenfalls in den Teig.

Gib den Teig in eine Schüssel, decke ihn ab und stelle ihn für 1 Stunde ins Eisfach.

Forme aus dem gekühlten Teig kleine Kugeln und setze sie mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech.

Backe die Cookies für etwa 10–12 Minuten, bis sie goldbraun sind. Lass sie auf dem Blech etwas abkühlen, bevor du sie auf ein Gitter setzt. Bestreue sie mit etwas Meersalz.

