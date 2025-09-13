Miso-Hummus: der cremigste Dip mit der würzigsten Überraschung

Ein Hummus wie kein anderer: würzig, pikant und mit einem aufregenden asiatischen Twist! In diesem Rezept treffen klassische Kichererbsen auf helle Miso-Paste, eine Prise Kreuzkümmel und eine Spur Schärfe durch frische Chili. Das Ergebnis? Eine cremige Geschmacksexplosion, die perfekt als Dip, Brotaufstrich oder sogar als Soßenbasis funktioniert. Einfach mixen, abschmecken und genießen – nach diesem Miso-Hummus wirst du nie wieder zum Supermarkt-Hummus greifen!

Rezept für Miso-Hummus: Fusion-Dip für Foodies

Dieser Miso-Hummus nimmt dich mit auf eine kleine Geschmacksreise. Es vereint die klassische Cremigkeit eines richtig guten Hummus mit der unvergleichlichen Umami-Note von heller Miso-Paste. Herzhaft, leicht süßlich, salzig und nussig zugleich. Ein Dip, der normalen Hummus fast schon in den Schatten stellt.

Fein gehackte Chili sorgt darüber hinaus für eine wohldosierte Schärfe, die aber niemanden überfordert. Gerade wenn du denkst, „Ah, das ist schön mild“, kommt die Limette und bringt mit ihrer Frische alles zum Strahlen. Am Ende bleibt ein harmonischer Geschmack auf der Zunge, der einfach Lust auf mehr macht.

Der Miso-Hummus ist ein echtes Multitalent und lässt sich supervielseitig kombinieren. Gemüsesticks gehen absolut immer. Gurke, Paprika, Karotten oder Radieschen – selbst roher Brokkoli oder Blumenkohl eignet sich für eine Snackplatte.

Ein frisches angeröstetes Fladenbrot ist ebenso immer ein Hit. Genauso gut passt der Miso-Hummus jedoch auf zu knusprigem Ciabatta, Sauerteigbrot oder Grissini. Wenn du es gerne kross magst, solltest du Süßkartoffel-Tortilla-Chips dazu kombinieren.

Und wenn dich doch mal der große Hunger packt, ist das auch nicht weiter schlimm. Der Miso-Hummus verleiht auch vielen anderen Gerichten eine besondere Note. Verwende es zum Beispiel als cremiges Dressing in einer Buddha Bowl, als Soße auf dem Burger, bestreiche Wraps oder Sandwiches damit oder serviere geröstetes Ofengemüse mit dem Hummus. Guten Appetit!

Miso-Hummus Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Kichererbsen aus der Dose

1-2 TL helle Miso-Paste je nach Geschmack

2 EL Tahini

1 Knoblauchzehe

1 kleine rote Chilischote

2 EL Limettensaft

3 EL Olivenöl

1/2 TL Kreuzkümmel gemahlen

4 EL kaltes Wasser

Salz nach Geschmack Zubereitung Gib die Kichererbsen, helle Miso-Paste, Tahini, Knoblauch, Chili, Limettensaft, Olivenöl und Kreuzkümmel in einen Mixer.

Püriere die Mischung, bis alles cremig ist. Füge nach Bedarf Wasser hinzu, um die Konsistenz anzupassen.

Schmecke den Hummus mit Salz ab und verfeinere ihn je nach Vorliebe mit etwas mehr Limettensaft oder Gewürzen.

Serviere den Hummus mit Chiliflocken, Olivenöl oder frischen Kräutern, zum Beispiel gehackter Petersilie.

