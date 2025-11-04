Dieses Kartoffelpüree wird durch eine Geheimzutat besonders lecker

Kartoffelpüree ist für dich eine langweilige Beilage deiner Kindheit? Das tut mir leid! Da kann ich nur sagen: Gib der Beilage doch eine zweite Chance. Denn ich verspreche dir, durch eine Zutat wird aus einem eher langweiligen Stampf eine wahre Offenbarung. Welche Zutat das ist? Miso natürlich! Damit bereitest du ein Miso-Kartoffelpüree zu, das du so schnell nicht wieder vergessen wirst.

Darum schmeckt Miso-Kartoffelpüree so lecker

Ich könnte ein Buch über meine Liebe zu Miso schreiben. Es würde in etwa so beginnen: „An einem unscheinbaren Tag entdeckte ich, dass alles, was ich über Geschmack zu wissen glaubte, falsch war.“ Gut, das braucht vielleicht noch Arbeit, aber der Hintergrund ist wahr. Zum ersten Mal in Kontakt mit Miso kam ich, als ich eines Mittags in den Schulferien meinen Vater von der Arbeit abholte und mit ihm essen ging. Wir gingen zu einem Sushi-Restaurant, das bekannt für das gute und günstige Mittagsmenü war. Zu jedem Gericht wurde eine Suppe serviert, in der Algen- und Tofustückchen zu sehen waren. Ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht 12 und gerade dabei, meinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Ich probierte also todesmutig.

Was dann geschah, lässt sich nicht in Worte fassen, aber vielleicht bildhaft darstellen: Vor meinem inneren Auge explodierte ein Feuerwerk und ich konnte nicht fassen, was mir da bisher verwehrt geblieben war. Bei der Suppe handelte es sich natürlich um Misosuppe, diese wunderbare Beilage, die durch nur eine magische Zutat, nämlich Miso, so hervorragend schmeckt. Seitdem ist Miso ein fester Bestandteil meiner Kochexperimente. Doch was ist das überhaupt? Kurz: Miso ist eine japanische Würzpaste aus Sojabohnen, Edelschimmel, Reis und Salz, die durch Fermentation unfassbar viel umami entwickelt. Nicht nur in Suppe ist sie fabelhaft, sondern auch in anderen Zubereitungen wie einem Miso-Kartoffelpüree.

Dieses verwendet Misopaste anstelle von Salz und schmeckt dadurch würziger, hat mehr Tiefe und bringt dich garantiert dazu, immer noch einen Löffel mehr auf deinen Teller zu laden. Miso-Kartoffelpüree schmeckt zu Fleisch, Fisch oder Gemüse, mit oder ohne Soße und zu jeder Tageszeit. Probier es direkt aus und trete in den Miso-Fanclub ein!

Mit Miso kannst du allerlei Leckereien zubereiten! Probier auch Miso-Karamell, Miso-Spitzkohl und Miso-Scones.

Wenn du jetzt auch noch deinen Tisch schön herrichten möchtest, dann schau doch einmal bei Geniale Tricks vorbei, wie du aus einem Holzbrett herbstliche Tischdeko basteln kannst.

Miso-Kartoffelpüree Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Kartoffeln mehligkochend

1 EL Salz

250 ml Milch

2 EL helles Miso z.B. hier 🛒

180 g Butter kalt

frischer Thymian optional Zubehör (z.B. diese hier 🛒 1 Kartoffelpresse Zubereitung Koche die Kartoffeln ungeschält in Salzwasser gar. Lass sie kurz ausdampfen. Erhitze derweil die Milch und rühre das Miso darin ein. Schneide die Butter in Stücke. Drücke die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse. Gieße die Miso-Milch darüber und rühre alles zusammen mit den kalten Butterstückchen zu einem cremigen Püree. Garniere das fertige Püree nach Geschmack mit Butter und frischem Thymian.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.