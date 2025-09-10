Du hast noch nie mit Miso gebacken? Dann solltest du das tun

Saftiger Schokokuchen? Ja, bitte! Wir können gar nicht genug bekommen von schokoladig-intensiven Backwerken und dieser Miso-Schokokuchen steht momentan ganz oben auf unserer Favoritenliste. Dieser aromatische Kastenkuchen kombiniert bittersüßen Kakao mit salziger Misopaste in einem süß-intensiven Kuchen, den wir kaum aus der Hand legen können. Hier ist das Rezept.

Miso-Schokokuchen: schokoladig, saftig, lecker

Kastenkuchen sind immer eine gute Idee. Schokokuchen sowieso. Und wenn dann auch noch Miso ins Spiel kommt, dann kannst du nur gewinnen. Moment… Miso? Ja, du hast richtig gelesen. Unser Miso-Schokokuchen bekommt sein besonderes Aroma durch die japanische Würzpaste. Diese besteht aus Sojabohnen, Edelschimmel und Salz und schmeckt dadurch herrlich komplex, salzig und umami. Und passt eben auch gut zu Süßspeisen.

In Kombination mit einem süßen Schokoladenteig übernimmt Misopaste die Rolle, die sonst Salz übernehmen würde: Durch ihren Salzgehalt intensiviert sie den süßen Geschmack des Zuckers und setzt einen spannenden geschmacklichen Gegenpol, der nur zu willkommen ist.

Doch fangen wir von vorne an: Die Basis deines Miso-Schokokuchens ist ein einfacher Rührteig. Dieser besteht aus Mehl, Eiern, Zucker, Milch und Backpulver. Für den intensiven Geschmack kommt außerdem Kakaopulver ins Spiel. Und ein Esslöffel Misopaste darf natürlich auch nicht fehlen. Hier ist es übrigens egal, ob du helle oder dunkle verwendest – dunkle hat einen karamellartigen Geschmack, helle schmeckt leicht säuerlich. Noch ein paar Schokochips unterheben und schon wandert das Ganze in die Kastenform und in den Ofen, wo der Kuchen fluffig aufgeht. So saftig und lecker schmeckt er, dass du die nächste Kaffee-Kuchen-Zeit gar nicht erwarten kannst.

Kastenkuchen sind immer eine gute Idee. Wir backen gern die ein oder andere Version, wie zum Beispiel diesen Pflaumenkuchen aus der Kastenform, einen fruchtigen Himbeer-Zitronenkuchen oder auch einen Zucchini-Blaubeerkuchen.

Miso-Schokokuchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform (30 cm) Zutaten 1x 2x 3x 250 g Butter

180 g Zucker

5 Eier

1 EL Miso z.B. hier 🛒

300 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

50 g Backkakao

100 ml Milch

80 g Schokodrops plus mehr für die Deko Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker cremig. Rühre die Eier einzeln unter, bis eine glatte Masse entsteht. Gib das Miso dazu und verrühre es gründlich.

Mische Mehl, Backpulver, Salz und Backkakao in einer Schüssel.

Gib die trockenen Zutaten abwechselnd mit der Milch zur Butter-Ei-Masse und rühre alles zu einem glatten Teig. Hebe die Schokodrops vorsichtig unter.

Fette eine Kastenform mit 30 cm Länge ein und bestäube sie leicht mit Mehl. Fülle den Teig hinein und streiche ihn glatt. Streue einige weitere Schokodrops darüber.

Backe den Kuchen 50-55 Minuten. Mach die Stäbchenprobe, um zu prüfen, ob er durchgebacken ist.

