Du wirst Zucchini nie wieder anders essen wollen als mit Miso

Zucchini, Zucchini, überall gibt es momentan Zucchini. Da kann man schon mal das leckerste Gericht vor lauter Rezepten übersehen. Doch wenn du hier draufgeklickt hast, dann lass mich dich beruhigen: Du hast das beste Zucchini-Rezept soeben entdeckt. Es handelt sich um Miso-Zucchini und die sind so unheimlich lecker, dass du sie immer wieder zubereiten wirst. Wie du sie machst und warum genau sie so unheimlich lecker sind, erfährst du hier.

Miso-Zucchini: mehr umami geht nicht

Zucchini sind für ihren milden Geschmack bekannt und bei vielen beliebt. Während dieser manchen etwas eintönig vorkommen kann, hat er jedoch einen riesigen Vorteil: Der Sommerkürbis ist unheimlich wandelbar und schmeckt in allerlei Zubereitungen hervorragend. Eine davon sind diese Miso-Zucchini.

Miso ist eine japanische Würzpaste, die aus Sojabohnen, mit Edelschimmel geimpftem Reis und Salz besteht und fermentiert wird. Dabei entwickelt sie komplexe, intensive Aromen. Wenn du mehr über Miso wissen möchtest, schau doch mal in unseren Ratgeber dazu. In diesem Rezept kommt die Paste als Glasur zum Einsatz, die in die Zucchini einzieht und ihnen einen tollen umami-Geschmack verleiht.

Doch fangen wir von vorne an: Beginne damit, die Gartenkürbisse zu halbieren und die Schnittfläche kreuzweise einzuritzen. Bestreue sie mit etwas Salz und lass dieses kurz etwas von der Feuchtigkeit aus dem Gemüse herausziehen. Währenddessen kannst du die Glasur für deine Miso-Zucchini anrühren. Diese besteht aus Misopaste, Mirin (einem süßen Reiswein), Chilisoße und etwas Wasser. Tupfe die Zucchini ab und brate sie in einer Pfanne an, bis sie eine schöne Kruste bekommt.

Lege sie nun auf ein Backblech und bestreiche sie mit der Glasur. Schiebe sie dann in den vorgeheizten Backofen und schaue dabei zu, wie sie nach und nach anfangen, zu blubbern und die Miso-Glasur sie glänzend überzieht. Deine Miso-Zucchini sind fertig, wenn sie weich sind. Bestreue sie vor dem Servieren mit etwas Sesam und frisch geschnittenen Frühlingszwiebeln und reiche Reis dazu.

Miso-Zucchini Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Zucchini

Salz

4 EL Miso gibt es hier 🛒

3 EL Mirin gibt es hier 🛒

1-2 EL Chilisoße

2-3 EL Wasser

Sesamsamen nach Geschmack

Frühlingszwiebeln nach Geschmack

etwas Rapsöl zum Anbraten Zubereitung Halbiere die Zucchini längs und ritze die Schnittfläche kreuzweise ein. Bestreue sie mit etwas Salz und lege sie kurz beiseite.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-Unterhitze vor.

Verrühre das Miso mit Mirin, Chilisoße und so viel Wasser, bis sich eine nicht zu flüssige Mischung bildet.

Röste etwa 2 EL Sesamsamen ohne Öl in einer Pfanne an, bis sie duften. Schneide die Frühlingszwiebeln in dünne Scheiben.

Tupfe die Zucchini ab und entferne so viel Salz wie möglich. Brate sie in einer Pfanne mit etwas Öl auf der Schnittfläche an, bis diese Farbe bekommt. Alternativ kannst du auch eine Grillpfanne verwenden.

Bestreiche die Zucchini mit der Glasur und schiebe sie für etwa 20 Minuten in den Ofen, bis sie blubbert und weich ist.

Garniere sie vor den Servieren mit Sesam und Frühlingszwiebeln.

