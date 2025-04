Dieser Apfel-Möhren-Kuchen braucht keinen Zucker, um lecker zu sein

Die Ostertage sind vorbei, doch der Hunger auf Süßes ist geblieben. Kein Wunder, dass man sich bei all der Schokolade daran gewöhnt, dass es häufiger mal etwas süßer schmeckt. Wer auch nach den Feiertagen noch Lust auf eine Nascherei, aber nicht auf das Zuckertief danach hat, backt sich einen Möhren-Apfel-Kuchen ohne Zucker. Der schmeckt auch den größten Naschkatzen.

So backst du einen leckeren Möhren-Apfel-Kuchen ohne Zucker

Möhren-Apfel-Kuchen ohne Zucker schmeckt süß, saftig und herrlich fruchtig – und kommt doch ganz ohne raffinierten Zucker aus. Dafür verlässt er sich auf reife Bananen, die eine intensive Süße mitbringen. Gleichzeitig sind diese übrigens auch ein toller Ei-Ersatz, sodass du den Kuchen unheimlich einfach rein pflanzlich zubereiten kannst. Ersetze einfach alle tierischen Produkte durch ihre veganen Pendants.

Beginne damit, reife Bananen zu einem sehr feinen Püree zu zerdrücken. Das ist wichtig, damit der Kuchen nicht zu schwer wird und schön aufgeht. Vermische diese mit Joghurt und Sonnenblumenöl und geriebenen Möhren sowie Äpfeln. Füge nun nach und nach ein Mehl-Backpulver-Gemisch hinzu und verfeinere den Teig mit einer Prise Muskat und etwas Zimt. Wenn er schwer reißend vom Löffel fällt, hat er die ideale Konsistenz. Rein damit in den Ofen und dort backt er nun duftend vor sich hin, bis er goldbraun und knusprig aufgeht. Schon ist dein Möhren-Apfel-Kuchen ohne Zucker fertig!

Okay, eine kleine Beichte. So ganz ohne Zucker ist dieser Kuchen nicht. Bananen enthalten schließlich Fruchtzucker und davon nicht zu wenig. Dafür verzichtet er auf raffinierten, also sehr stark verarbeiteten Zucker. Achtest du also darauf, weniger verarbeitete Lebensmittel zu essen oder hast du einfach mal Lust auf einen anderen Geschmack, ist der Möhren-Apfel-Kuchen ohne Zucker genau das Richtige für dich.

Möhren-Apfel-Kuchen ohne Zucker Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (gibt es zum Beispiel hier online 🛒 1 Kastenform, 30 cm Zutaten 1x 2x 3x 100 g Möhren geputzt

100 g Äpfel geputzt

150 g Banane

80 g Joghurt oder pflanzliche Alternative

40 ml Sonnenblumenöl

150 g Weizenmehl 405er

1 TL Backpulver

1 Prise Muskat

1 Prise Zimt

1 Prise Salz

1 Handvoll Walnüsse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Raspele die Möhren und den Apfel fein. Drücke die Flüssigkeit aus.

Zerdrücke die Bananen zu einem sehr feinen Mus und mische sie mit Joghurt und Sonnenblumenöl. Rühre Möhren und Apfel unter.

Vermische in einer anderen Schüssel Mehl, Backpulver, Muskat, Zimt und Salz.

Hebe die Mehlmischung unter die feuchten Zutaten und vermische alles zu einem glatten Teig. Hacke die Walnüsse grob und hebe sie unter.

Schlage eine Kastenform mit Backpapier aus und fülle den Teig hinein.

Backe den Kuchen etwa 40 Minuten, bis er aufgegangen und goldbraun ist.

