Eine bunte Quiche für graue Tage

An manchen Tagen ist die Entscheidung, was man sich zu Essen zaubern soll gar nicht so leicht. In solchen Momenten ist eine Quiche immer eine gute Wahl. Mit diesem Rezept für eine Möhren-Brokkoli-Quiche bereitest du ohne viel Arbeit eine herrliche Mahlzeit zu, die du schnell in deinen Alltag integrieren kannst.

Möhren-Brokkoli-Quiche: köstliches Essen mit rustikalem Charme

Die klassische Variante dieses Rezeptes kennst du wahrscheinlich als Quiche Lorraine. In dieser Version wird sie traditionell mit einer Füllung aus Eiern, Milch, geräuchertem Speck, Reibekäse und Zwiebeln zubereitet.

Mittlerweile gibt es unzählige Versionen dieses Klassikers, die alle mit ihren ganz eigenen Aromen überzeugen. In dieser Möhren-Brokkoli-Quiche stehen der würzigen Grundlage der Füllung knackige Möhren sowie köstlicher Brokkoli gegenüber. Ein perfektes Rezept, wenn das Wetter vor der Tür die Welt in eine Farbpalette taucht, die nur von Silber- bis Lichtgrau reicht.

Die Quiche benötigt nur eine kurze Vorbereitungs- und Wartezeit, bis sie schließlich in den Ofen wandert und dort eine gute Dreiviertelstunde fertig gebacken wird. Anschließend kannst du dich beim Anschneiden über bunte Abwechslung und köstliche Aromen freuen.

Gerichte, die sich leicht anpassen lassen, haben bei mir immer einen besonderen Stellenwert. Und das trifft auch auf diese Möhren-Brokkoli-Quiche zu. Du kannst sie immer wieder etwas anpassen und mit deinen Lieblingszutaten verfeinern. Eine kleingeschnittene Lauchstange sorgt zum Beispiel für noch mehr Frische. Wenn du sie noch rustikaler möchtest, dann kannst du auch immer noch eine Handvoll Speck in der Füllung verarbeiten. Hauptsache, du lässt es dir am Ende schmecken!

Bei Leckerschmecker findest du bereits zahlreiche Quiche-Rezepte und vielleicht ist darunter ja bereits dein zukünftiger Favorit. Natürlich darf da der Klassiker schlechthin, die Quiche Lorraine, nicht fehlen. Eine ungewöhnliche, aber köstliche Abwandlung ist diese Paprika-Salami-Quiche. Und auch in Skandinavien hat sie mittlerweile ihre Position eingenommen. Lass dir eine Västerbotten-Quiche ebenfalls nicht entgehen!

Möhren-Brokkoli-Quiche Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig; 95 g Butter

150 g Dinkel-Vollkornmehl

50 g gemahlene Mandeln

1/2 TL Backpulver

1 Ei

4 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 2 Zwiebeln

400 g Möhren

400 g Brokkoliröschen

1 EL neutrales Pflanzenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

75 g Crème fraîche

225 g Frischkäse

150 ml Milch

3 EL Eier

1 EL Petersilie

1 EL Oregano

1 EL Rosmarin

1 Prise Muskat Zubehör (24 cm Durchmesser, z.B. online hier 🛒 verfügbar) Tarteform Zubereitung Vermenge Butter, Mehl, Mandeln, Backpulver, Ei und Wasser gründlich in einer Schüssel zu einem glatten Teig. Rolle den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lege ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank. Schäle die Zwiebeln und schneide sie klein. Schäle die Möhren und schneide sie in dünne Scheiben. Teile den Brokkoli in Röschen und wasche sie. Blanchiere den Brokkoli für 2-3 Minuten in kochendem Salzwasser. Schrecke ihn anschließend mit kalten Wasser ab und lass ihn gut abtropfen. Erhitze Öl in einer großen Pfanne. Schwitze die Zwiebeln darin für 2 Minuten an. Gib die Möhren in die Pfanne und brate sie für 3-4 Minuten mit an. Gieße anschließend Wasser dazu und lass das Gemüse darin für etwa 7 Minuten köcheln, bis die Flüssigkeit verdampft und die Möhren bissfest sind. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Verquirle Crème fraîche, Frischkäse, Milch und die restlichen Eier in einer Schüssel. Gib die Kräuter dazu und würze alles kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat. Fette eine Quicheform etwas ein. Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche aus, lege ihn in die Form und drücke einen Rand hoch. Backe die Quiche im vorgeheizten Ofen etwa 45 Minuten, bis die goldbraun und gestockt ist. Verteile das vorbereitete Gemüse gleichmäßig auf dem Boden. Gieße die Käse-Ei-Mischung darüber.

