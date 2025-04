Möhren-Mimosa: Mit diesem Drink lassen wir es uns Ostern gut gehen

Der Mimosa ist einer meiner Lieblingsdrinks. Wann immer sich die Gelegenheit zum Anstoßen auf Besonderes bietet, nutze ich die Chance, einen Mimosa zuzubereiten. Dabei mag ich es nicht nur klassisch mit Orangensaft, sondern habe durchaus auch eine Liebe für die außergewöhnlicheren Mischungen. Jetzt zu Ostern muss es natürlich ein Möhren-Mimosa sein.

Möhren-Mimosa mit Orange zu Ostern

Meinen allerersten Mimosa trank ich in Prag. Seitdem bin ich dem einfachen, aber äußerst leckeren Getränk verfallen. Natürlich gibt es ihn nicht jeden Tag aber zu besonderen Anläsen darf es gern ein Gläschen sein. Wie zu Ostern. Und was bietet sich da mehr an, als einen Mimosa mit Möhrensaft zu mischen?

Für einen Mimosa brauchst du nur wenige Zutaten. In diesem Fall sind es Möhren- und Orangensaft und ein trockener Sekt. Achte beim Kauf darauf, dass sowohl Saft als auch Sekt eine gute Qualität haben. Am besten schmeckt ein Mimosa, wenn der verwendete Saft frisch gepresst ist. Und achte auch darauf, dass alle Zutaten gut gekühlt sind, bevor du den Drink mixt.

Dann füllst du die Säfte nur in eine Karaffe, rührst sie gut um und gießt dann den Sekt dazu. Fülle den Drink in hübsche Gläser und serviere ihn kalt. Wenn du magst, kannst du die Gläser noch mit einer Orangenscheibe oder etwas Möhrengrün verzieren. Und für eine etwas spritzigere Note, kannst du noch einen Esslöffel Zitronensaft bei der Zubereitung mit in die Karaffe geben. Auch Eiswürfel sind eine tolle Idee. Und soll dein Mimosa alkoholfrei sein, dann ist ein alkoholfreier Sekt eine tolle Alternative.

Ist Ostern nicht ein schöner Anlass, mal wieder mit den Liebsten anzustoßen? Das muss natürlich nicht zwangsläufig mit einem Mimosa sein. Bei Leckerschmecker findest du noch weitere Cocktail-Kreationen passend zu den Feiertagen. Wie wäre es mit einem Karotten-Gin oder einem Limoncello-Spritz? Wer auf Hochprozentiges verzichten möchte, freut sich stattdessen über einen Möhren-Spritz.

Möhren-Mimosa Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Karottensaft gut gekühlt

200 ml Orangensaft frisch gepresst und gekühlt

400 ml trockener Sekt kalt

Karottengrün, Orangenscheibe für die Deko, optional Zubereitung Fülle Orangensaft und Karottensaft in eine große Karaffe und rühre 🛒 gut um.

Füge den ebenfalls gekühlten Sekt hinzu und gieße den Möhren-Mimosa in Sektgläser.

Dekoriere die Gläser nach Geschmack mit Karottengrün oder einer Orangenscheibe und serviere den Mimosa kalt.

