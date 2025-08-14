Möhren-Nuggets kannst du bei jeder Gelegenheit snacken

Du kennst diese Tage doch auch: Manchmal muss man sich einfach ein wenig Comfort-Food zubereiten, das man am besten auf der Couch eingemümmelt beim nächsten Serienmarathon wegsnacken kann. Diese Möhren-Nuggets sind deine Rettung und der Beweis, dass Gemüse nicht immer langweilig sein muss!

Möhren-Nuggets: So kann man Gemüse jeden Tag genießen

Offensichtlich sind diese Möhren-Nuggets eine clevere Alternative zu den bisher bekannten Nuggets. Natürlich stehen Hähnchen-Nuggets da irgendwie an erster Stelle, aber auch auf der vegetarischen und veganen Seite gibt es mittlerweile einiges an Auswahl.

Ganz klassisch wären da natürlich Gemüse-Nuggets. Aber auch jene, die eine Alternative zu Fleischprodukten darstellen, aus Kichererbsen, Sojaproteinen, Süßkartoffeln oder Ackerbohnen gehören dazu. Doch aus Möhren? Davon habe ich bisher noch nie etwas gehört, obwohl sie so köstlich schmecken und dein Verlangen nach knusprigen Nuggets perfekt erfüllen.

Das Herzstück der Nuggets ist natürlich die Möhrenmasse, die durch die Kombination der Zutaten im Innern wunderbar saftig und zart sind, während die Panade außen schön knusprig wird. Hier bekommst du genau das, was du von leckerem Fingerfood erwartest.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Zubereitung. Du benötigst keine ausgefallenen Zutaten, das Meiste hast du höchstwahrscheinlich sowieso schon im Schrank stehen. Und auch der dazu passende, frische Dip lässt sich in wenigen Minuten zusammenrühren und gesellt sich herrlich zu den Nuggets. Wenn du sie noch ein wenig verfeinern möchtest, kannst du die Masse noch ein wenig würzen oder zusätzlich noch etwas angeschwitzten Knoblauch einarbeiten. Hauptsache, du lässt sie dir schmecken, ganz egal, ob als Snack zum Filmabend, unterwegs beim Picknick im Park oder in Verbindung mit Stampfkartoffeln und Salat zum Mittagessen!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker haben wir noch viel mehr schmackhafte Nuggets für dich, die dich ebenfalls begeistern werden. Brokkoli-Käse-Nuggets sind auch ganz einfach nachgemacht. Oder wie wäre es mit Kohlrabi-Nuggets mit einem frischen Zitronen-Dip? Und falls du einen Airfryer haben solltest, musst du unsere Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse probieren!

Möhren-Nuggets Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Nuggets: 1 kg Möhren

120 ml Milch

50 g Butter

50 g Hartweizengrieß

1 Ei Größe M

1/2 TL Salz

1/4 TL Pfeffer

120 g Weizenmehl Type 405

100 g Paniermehl

etwas neutrales Pflanzenöl zum Braten Für den Dip: 10 g frischer Schnittlauch

100 g Mayonnaise

150 g Joghurt

1/4 TL Salz

1/4 TL Pfeffer Zubereitung Schäle die Möhren, entferne die Enden und schneide sie in grobe Scheiben.

Gib die Möhrenstücke zusammen mit Milch und Butter in einen großen Topf. Dünste sie bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten bei gelegentlichem Umrühren, bis sie weich sind.

Streue den Hartweizengrieß darüber und püriere alles grob mit einem Stabmixer 🛒 , sodass noch kleine Stücke erkennbar sind. Erhitze die Masse unter Rühren bei geringer Hitze für weitere 2 Minuten und lass sie anschließend etwas abkühlen.

Verquirle Ei, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel.

Gib die Eiermischung und das Mehl zur abgekühlten Möhrenmasse und vermenge alles, bis eine formbare Masse entsteht.

Forme kleine Nuggets aus der Masse und paniere sie rundum im Paniermehl.

Erhitze ausreichend Öl in einer großen Pfanne und brate die Nuggets darin von beiden Seiten etwa 3-4 Minuten goldbraun und knusprig. Drücke sie beim Hineingeben ein wenig mit dem Pfannenwender flach.

Putze den Schnittlauch und schneide ihn fein. Verrühre ihn für den Dip mit Mayonnaise, Joghurt, Salz und Pfeffer.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.