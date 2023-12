Vermische das Mehl, den Zucker und das Backpulver in einer Rührschüssel miteinander. Gib nach Belieben etwa 1 EL Zitronenabrieb hinzu.

Schmilz dann die Butter in einem Topf oder der Mikrowelle. Trenne das Ei und gib das Eigelb sowie die geschmolzene Butter zur Mehl-Zucker-Mischung dazu. Verrühre danach alles zu einem glatten Teig.

Wickle nun eine Hälfte des Teigs in Frischhaltefolie ein und lege sie für später beiseite. Verteile die andere Teighälfte in einer gefetteten Springform und ziehe einen 2–3 cm hohen Rand. Stelle die Springform anschließend in den Kühlschrank.