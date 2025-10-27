Süße Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott: ein Klassiker der österreichischen Küche

Mohnnudeln sind besonders in der Küche Österreichs beliebt. Dort werden sie gern mit einem Pflaumenkompott gegessen. Lust, die süßen Nudeln nachzukochen? Dann kommt hier unser Rezept für Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott.

Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott: kulinarischer Gruß aus Österreich

Die österreichische Küche ist auch bei uns sehr beleibt. Ein traditionelles Kalbsschnitzel wird hierzulande genauso gern gegessen wie der berühmte Kaiserschmarrn oder ein Apfelstrudel. Wie vielfältig die Kulinarik unserer Nachbarn ist, beweist auch unser Rezept für Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott. Aus wenigen, einfachen Zutaten zauberst du eine raffinierte Süßspeise, zu der garantiert niemand nein sagen wird.

Hast du schon einmal Schupfnudeln selbst gemacht? Das ist einfacher als gedacht. Neben Zutaten wie Kartoffeln, Mehl, Ei und Mohn benötigst du etwas Geduld. Aber keine Sorge, mit etwas Übung rollst du die perfekten Nudeln.

Schäle zuerst die Kartoffeln und schneide sie in Würfel. Achte darauf, für die Schupfnudeln eine mehlig-kochende Sorte zu verwenden. Koche die Kartoffeln anschließend in Salzwasser gar, lass sie etwas auskühlen und drücke sie dann durch eine Kartoffelpresse.

Zusammen mit Mehl, Ei, einer Prise und Salz formst du daraus einen glatten Teig, den du nach einer halben Stunde Ruhezeit in zwei Hälften teilst, die du zu je einem Strang rollst. Schneide vom Teig nun ein Zentimeter lange Stücke ab und rolle diese mit den Händen zu Schupfnudeln. Die sollten in der Mitte etwas dicker sein und zu den Enden hin spitz zulaufen. Die Schupfnudeln werden anschließend in einem Topf mit Salzwasser für fünf bis sechs Minuten gegart. Sobald die Nudeln im Topf aufsteigen, sind sie gar. Anschließend erhitzt du Butter in einer Pfanne, gibst die Nudeln und den Mohn hinzu und rührst vorsichtig um, bis die Nudeln von allen Seiten mit Mohn bedeckt sind.

Dazu passt ein fruchtiges Zwetschgenkompott. Den kochst du aus frischen Zwetschgen, Zimt, Vanille, Wasser, Zitrone und bindest ihn mit Stärke ab. Für ein intensiveres Aroma kannst du die Pflaumen auch in Portwein kochen. Ersetze dafür das Wasser einfach durch den Wein. Besonders gut schmecken die Mohnnudeln, wenn die Zwetschgen noch warm sind. Wenn du magst, kannst du vor dem Servieren noch etwas Puderzucker über die Nudeln streuen. Das verleiht dem Gericht eine extra süße Note.

Es muss nicht immer herzhaft sein. Fans süßer Speisen erfreuen sich auch an Gerichten wie einem süßen Auflauf mit Himbeeren, einem Quarkauflauf mit Haferflocken oder einem traditionellen Kaiserschmarrn.

Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Schupfnudeln: 500 g Kartoffeln mehlig kochend

150 g Mehl

1 Ei

70 g Butter

1 Prise Salz

80 g gemahlener Mohn Für das Zwetschgenkompott: 500 g Zwetschgen

1 Vanilleschote

100 g Zucker

1 Zimtstange

1 Spritzer Zitronensaft

200 ml Wasser

1 EL Speisestärke Zubehör online, zum Beispiel hier 🛒 1 Kartoffelpresse Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie in grobe Stücke und koche sie anschließend in Salzwasser für 20 Minuten gar. Gib das Mehl auf eine Arbeitsfläche, drücke in die Mitte eine Mulde hinein und gib die Prise Salz hinzu. Drücke die noch warmen Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse. Schlage ein Ei in die Mulde auf und verknete von außen beginnend Kartoffeln, Mehl und Ei mit den Händen zu einem glatten Teig. Bedecke den Teig mit einem Küchentuch und lasse ihn kurz ruhen. Teile den Teig in zwei Hälften, rolle jede Hälfte zu einem Strang mit etwa 4 cm Durchmesser aus und bestäube sie mit etwas Mehl. Schneide danach 1 cm lange Stücke ab. Rolle sie mit den Händen zu spitz zulaufenden Schupfnudeln. Koche die Schupfnudeln in Salzwasser für 5 bis 6 Minuten. Wenn die Nudeln oben schwimmen, sind sie gar. Nimm die fertigen Nudeln aus dem Wasser und lasse sie abtropfen. Erhitze Butter in einer Pfanne, gib die Nudeln dazu und streue den Mohn hinein. Verrühre alles gut miteinander. Wasche, entkerne die Zwetschgen und schneide sie in Viertel. Kratze das Mark einer Vanilleschote aus. Gib Vanillemark, Zucker, Zwetschgen, Zimt, den Spritzer Zitronensaft und Wasser in einen Topf, lass alles aufkochen und anschließend für 20 Minuten köcheln. Entferne die Zimtstange. Schöpfe etwas Flüssigkeit ab und rühre sie mit der Speisestärke glatt. Gieße die flüssige Stärke anschließend unter Rühren wieder in den Topf mit den Zwetschgen und lass sie noch einmal 2 Minuten köcheln, bis eine dickliche Soße entsteht. Serviere die Mohn-Schupfnudeln mit dem noch warmen Kompott. Notizen Bastle dir doch passend zum Herbst diese hübschen Deko-Kugeln aus Heidekraut nach. Die Anleitung findest du bei Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.