Mokka-Kuchen: süßer Muntermacher aus der Kastenform

Saftig, schokoladig und mit einem Hauch von Kaffee als i-Tüpfelchen ist dieser Mokka-Kuchen der ideale Kandidat für gemütliche Kaffeerunden. Egal, ob du dir nur eine kleine nachmittägliche Pause auf der Arbeit gönnst oder dir Freunde zu einer ausgiebigen Kaffee-und-Kuchen-Auszeit am Wochenende einlädst, was dabei nicht fehlen darf, ist ein Stückchen unseres Mokka-Kuchens.

So einfach backst du einen Mokka-Kuchen

Fast jeder von uns kennt das: Wenn am Nachmittag das berühmte Tief reinhaut und man sich weder konzentrieren noch die Augen offenhalten kann, dann ist es definitiv Zeit für ein Päuschen. Wie gut, dass wir bereits vorgesorgt und einen Mokka-Kuchen gebacken haben, der uns hilft, aus dem kleinen Tief herauszukommen.

Wusstest du, dass Schokolade und Kaffee einfach eine unschlagbare Kombination ist? Der süß-herbe Geschmack der Schokolade unterstützt nämlich den leicht bitteren Geschmack des Kaffees, weshalb beide Zutaten einfach perfekt in unserem Mokka-Kuchen harmonieren. Gebacken wird der Kuchen in einer praktischen Kastenform, so kannst du gut ein Stück davon mit zur Arbeit nehmen.

Der Mokka-Kuchen besteht aus einem einfachen Rührteig, in den du sowohl Kakaopulver als auch gehackte Zartbitterschokolade rührst. Auch ein Espresso darf natürlich nicht fehlen. Hast du kein Espressopulver zu Hause oder trinkst keinen, dann kannst du diesen auch durch einen stark aufgebrühten Kaffee ersetzen. Achte darauf, den Kaffee abgekühlt in den Teig einzuarbeiten.

Highlight ist die cremige Glasur, die ebenfalls aus Schokolade und Espresso besteht. Schmilz die Schokolade zusammen mit dem Kaffee und der Butter in einem Topf, so bekommt das Kuchen-Topping eine geschmeidige Textur. Verteile die Creme auf dem abgekühlten Kuchen und streue geraspelte Schokolade darüber. Hast du schokolierte Espressobohnen, kannst du auch diese auf der Glasur verteilen für ein noch intensiveres Kaffee-Aroma.

