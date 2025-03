Mon Chéri zum Trinken? Dieser Likör ist der pure Genuss

Mon Chéri – diese Praline kennt wohl jeder! Aber was, wenn du sie nicht nur naschen, sondern auch trinken könntest? Mit diesem selbst gemachten Mon-Chéri-Likör wird aus der klassischen Schoko-Kirsch-Kombination ein cremiger Genuss zum Schlürfen. Zarte Schokolade, feine Kirschnoten und ein Hauch Alkohol verbinden sich zu einem cremigen Sahnelikör, der auf der Zunge zergeht. Perfekt für besondere Anlässe oder als Mitbringsel.

Schnelles Rezept für Mon-Chéri-Likör: zum Trinken und Verschenken

Allein der Name „Mon Chéri“ lässt Genießerherzen höherschlagen. Seit 1957 verführt uns diese Praline mit ihrer unwiderstehlichen Kombination aus zartbitterer Schokolade, fruchtiger Kirsche und feinem Likör. Schon gewusst? Die sogenannte „Piemont-Kirsche“ im Inneren ist übrigens keine spezielle Kirschsorte, sondern eine Hommage an die Herkunftsregion der Ferrero-Familie, das Piemont in Italien. Tatsächlich stammen die Kirschen nämlich aus verschiedenen Regionen wie Polen, Chile oder Deutschland – je nachdem, wo die besten Bedingungen herrschen. Das macht aber nichts, Hauptsache es schmeckt! Wir nutzen die leckere Kultpraline heute, um daraus einen Likör herzustellen.

Gerade wenn du noch ein Last-Minute-Geschenk für einen deiner Lieblingsmenschen brauchst oder spontan zu einer Dinner-Party eingeladen bist und eine Kleinigkeit mitbringen möchtest, kommt unser Rezept für Mon-Chéri-Likör wie gerufen! Du brauchst dazu nämlich gar nicht viele Zutaten und die Zubereitung nimmt ebenso nur wenige Minuten in Anspruch. Dennoch kannst du Gäste und Freunde mit diesem selbst gemachten Schoko-Kirsch-Trunk beeindrucken. Neugierig? Legen wir los!

Zunächst erwärmst du Milch und Sahne zusammen. Anschließend fügst du Zucker und Mon-Chéri-Pralinen dazu und schmilzt sie unter ständigem Rühren. Ist alles geschmolzen, gießt du etwas Kirschwasser und Wodka zur Mischung und pürierst alles fein. Du kannst den fertigen Mon-Chéri-Likör zusätzlich durch ein Sieb geben, um sicherzugehen, dass er keine Stückchen enthält und vollkommen cremig ist. Danach füllst du ihn in eine saubere Glasflasche und kannst ihn genießen.

Unser Rezept für Mon-Chéri-Likör lässt sich auch noch etwas anpassen und verfeinern. Magst du es etwas schokoladiger, kannst du einen Esslöffel Kakaopulver hinzugeben. Ein Teelöffel Instant-Espressopulver hingegen verleiht dem Ganzen zusätzlich eine feine Kaffeenote. Und etwas Vanille kreiert eine weitere warme Geschmacksdimension.

